Россия манипулирует информацией о морской блокаде Украины для снятия санкций – разведка Британии

Россия готова использовать глобальную продовольственную безопасность, которая находится в шатком положении из-за блокирования судов в Черном море, для собственных политических целей.
Попытка России добиться снижения жесткости международных санкций подчеркивает ущерб, который они наносят режиму.
Об этом сообщает министерство обороны Британии в Твиттере.
"Попытка России добиться снижения строгости международных санкций также подчеркивает стресс, который наносят российскому режиму", — отметили в ведомстве.
Разведка обращает внимание, что 25 мая заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что Россия готова предоставить гуманитарный коридор для судов, перевозящих продовольствие через Черное море, в обмен на отмену санкций. Он также призвал Украину разминировать акваторию вокруг Одесского порта, чтобы сделать возможным прохождение кораблей.
"Просьба Руденко к Украине о разминировании отвечает основному принципу современной российской стратегии обмена сообщениями: введение альтернативных нарративов, даже неубедительных, чтобы усложнить понимание аудитории", — отметили в разведке и напомнили, что Украина была вынуждена использовать морские мины из-за угрозы десантных нападений России с Черного моря.
Накануне в ООН предупредили, что в мире осталось запасов пшеницы на складах на около 10 недель из-за войны в Украине и запрета Индией на экспорт пшеницы.
Напомним, Зеленский поговорил с премьер-министром Италии о разблокировании украинских портов.
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