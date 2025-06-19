Россия манипулирует обменом телами погибших: подбрасывает своих (фото)

Документы русских солдат / © Национальная полиция Украины

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Россия превратила процесс возвращения тел погибших военнослужащих в инструмент манипуляции и давления. Враг намеренно создает хаос, усложняя идентификацию и смешивая тела своих солдат с телами украинских защитников.

Об этом сообщает МВД Украины Игорь Клименко.

Украинская сторона имеет подтвержденные факты и имена российских военных, оказавшихся ненужными для своих семей. К примеру, Труп №192/25, одетый в форму вооруженных сил РФ, имел при себе паспорт, военный билет и жетон с надписью: «ВС РОССИИ МТ-146004».

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Доказательства манипуляций России / © Национальная полиция Украины

Личность установлена: это Бугаев Александр Викторович, 1974 года, военнослужащий 1-го батальона 39-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады РФ. Его родственники искали его с конца марта после исчезновения в районе Новомихайловки Донецкой области.

Доказательства манипуляций России / © Национальная полиция Украины

«Это очередное доказательство того, как Россия пренебрежительно относится к своим людям, подбрасывая их тела в тела украинских военных. Это свидетельство того, насколько мелочен для россии есть человеческая жизнь. Или это просто способ избежать выплат семьям. Но платить все же придется: мы возвращаем эти тела», — отметил Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

Ранее сообщалось, 19 июня состоялся очередной обмен пленными между Украиной и Россией Домой вернулись тяжелобольные защитники Вооруженных Сил, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы. Большинство из них находились в плену еще с 2022 года.