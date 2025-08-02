Россия масштабно перевооружается к войне с НАТО — Буданов

Кирилл Буданов / © Getty Images

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Задача номер один программы перевооружения России — это подготовить ее к войне с НАТО на 2030 год.

Об этом в интервью «Мосейчук+» заявил Кирилл Буданов, глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

«Задача номер один, прописанная в этом системном документе, — это подготовить Российскую Федерацию к войне с НАТО на 2030 год. Именно на это направлены все действия и все бюджеты», — отметил он.

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По его словам, «основная часть суммы должна быть израсходована примерно до 2030 года, а дальше уже пойдет все на убыль».

Буданов добавил, что в программе перевооружения России вопрос стоит не в том, сделать ли больше танков или лучше ракеты: «Вопрос в том, чтобы быть готовым на 30-й год к этой войне. А все остальное — это уже производное. Итак, для войны нам нужно больше танков, лучшие ракеты и так далее. В первую очередь, стоят стратегические вопросы», — объяснил Буданов.

Возможное нападение России на НАТО — что известно

Издание Bild со ссылкой на собственные источники в разведке одной из европейских стран сообщало, что Россия может попытаться атаковать Европу в конце 2024 года или начале 2025-го, когда США окажутся «без лидера» и смогут прийти на помощь европейским государствам только после определенной задержки.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Европа снова «стыкается с военной угрозой, которой не было уже 30 лет», и предупредил о возможности нападения России через пять-восемь лет.

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Американская разведка в марте сообщала, что Россия не хочет прямого военного конфликта с США и НАТО и будет продолжать асимметричную деятельность, которая, по ее оценкам, не будет пересекать порог военного конфликта в глобальном масштабе.

Некоторые утверждают, что Россия непременно нападет.

«Вопрос в том, когда они начнут следующую войну», — отмечала Кая Каллас в прошлом году, когда она была премьер-министром Эстонии.

Эммануэль Макрон, президент Франции, в марте указал на стремительное перевооружение России. Остальные скептически относятся к тому, что российские амбиции выходят далеко за пределы реки Днепр.

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Бывший советник американского президента Дональда Трампа Джон Болтон назвал условия, при которых Россия нападет на НАТО, хотя сейчас Москва не имеет достаточной военной силы для этого. Впрочем, Кремлю чрезвычайно нужен Сувальский коридор, который дал бы сухопутный доступ в Калининградскую область, как это было во времена СССР.

Аналитики говорят, что Кремль использует старые традиционные информационные нарративы и ядерные угрозы, пытаясь удалить США от Украины и НАТО.