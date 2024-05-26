Россия массированно атаковала Днепропетровскую область "шахедами": что известно о последствиях (фото)

Кроме того, агрессор обстреливал область из артиллерии.

Ночью 26 мая Россия массированно атаковала Днепропетровскую область. Защитники неба сбили над областью 11 шахедов.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

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"5 беспилотников уничтожили в Синельниковском районе, по 2 – в Каменском и Павлоградском, по одному – в Никопольском и Новомосковском. В последнем из-за падения обломков загорелась сухая трава. Пожар потушили", — говорится.

Кроме того, агрессор обстреливал область из артиллерии, в том числе Никополь. Также попал и дроном-камикадзе.

"Повреждены школа, медучреждение, 4 торговых павильона и 2 магазина. Изуродованы 6 многоквартирных домов, хозяйственное сооружение, 4 гаража, автомобиль, линии электропередач. Избиты 3 частных дома. Еще два, по уточненной информации, повреждены из-за удара дроном вчера вечером", — сообщил последствия атаки.

Громко, по информации ОВА, было и в Марганецкой и Красногригорьевской громадах. По ним оккупанты били из тяжелой артиллерии. По Марганецкой громаде противник снова ударнил утром.

К счастью, всюду обошлось без погибших и пострадавших.

Последствия атаки РФ по Днепропетровской области 26 мая 2024 / Фото: Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

Последствия атаки РФ по Днепропетровской области 26 мая 2024 / Фото: Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

Последствия атаки РФ по Днепропетровской области 26 мая 2024 / Фото: Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

Напомним, в ночь на 26 мая страна-агрессорка атаковала Украину. В частности, под удар попала Жмеринка в Винницкой области. В ГСЧС сообщили последствия.

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