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Россия массированно атаковала Изюм: есть пострадавшие
Из-за обстрела в нескольких местах возникли пожары.
Российская армия вечером 14 июля нанесла комбинированный удар по Изюму на Харьковщине, применив управляемые авиабомбы и ударные дроны типа «Шахед».
Об этом сообщила изюмская городская военная администрация.
В результате вражеской атаки поврежден и разрушен ряд гражданских объектов. Также разрушились имущество коммунальных предприятий, частные жилые дома и сельскохозяйственная техника.
Из-за обстрела в нескольких местах возникли пожары.
По предварительным данным, в результате российской атаки пострадали. Их количество и информацию о состоянии пострадавших в настоящее время уточняют.
На месте работают экстренные службы, идет ликвидация последствий удара.
Ранее сообщалось, что Харьков снова оказался под атакой российских ударных беспилотников.
Мы ранее информировали, что Украину в ночь на 15 июля атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.