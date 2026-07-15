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ТСН в социальных сетях

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Война
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Россия массированно атаковала Изюм: есть пострадавшие

Из-за обстрела в нескольких местах возникли пожары.

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Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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Враг атаковал Харьковщину

Враг атаковал Харьковщину / © Associated Press

Российская армия вечером 14 июля нанесла комбинированный удар по Изюму на Харьковщине, применив управляемые авиабомбы и ударные дроны типа «Шахед».

Об этом сообщила изюмская городская военная администрация.

В результате вражеской атаки поврежден и разрушен ряд гражданских объектов. Также разрушились имущество коммунальных предприятий, частные жилые дома и сельскохозяйственная техника.

Из-за обстрела в нескольких местах возникли пожары.

По предварительным данным, в результате российской атаки пострадали. Их количество и информацию о состоянии пострадавших в настоящее время уточняют.

На месте работают экстренные службы, идет ликвидация последствий удара.

Ранее сообщалось, что Харьков снова оказался под атакой российских ударных беспилотников.

Мы ранее информировали, что Украину в ночь на 15 июля атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

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Дата публикации
Количество просмотров
2
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