Россия массированно атакует дронами: какая опасность за этим кроется.

Российская террористическая армия истощает украинскую противовоздушную оборону массированными атаками ударными дронами, чтобы впоследствии нанести комбинированный удар с использованием ракет.

Такое мнение высказал военный эксперт, экскомандир взвода батальона "Айдар" Евгений Дикий в эфире телеканала FREEДОМ.

По его словам, в России существует определенный дефицит ракет: военно-промышленный комплекс РФ может производить около десятка баллистических ракет в месяц и около 30 крылатых.

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"Они могут себе позволить, например, одну комбинированную атаку в месяц, когда используется много дронов, и под их прикрытием заходят ракеты", — подчеркнул эксперт.

Зато, отметил Евгений Дикий, атаковать украинские города дронами Россия может практически каждый день, поскольку имеет их в достаточном количестве.

“Они прежде всего дронами готовят почву для того, чтобы раз в месяц все-таки полетели ракеты и прилетели именно туда, куда им нужно. То есть месяц они истощают нашу ПВО "Шахедами", а затем действительно наносят удар. Это не значит, что "Шахеды" они запускают по ложным целям. Разумеется, ими они пытаются что-то поразить, но они прекрасно понимают, что эффективность очень невысока, и большинство дронов будут перехвачены. Однако задача минимум – обескровить нашу ПВО – выполняется”, – подчеркнул он.

Напомним, российские войска с начала года выпустили по территории Украины 6 987 ударных беспилотников. Из них почти 30% – только в октябре.

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