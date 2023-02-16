Россия массированно атакует Харьков и область: раздаются мощные взрывы (видео)

По информации местных пабликов, в городе раздалось по меньшей мере пять мощных взрывов.

Поздним вечером 16 февраля в Харькове и области раздаются мощные взрывы. Перед этим в регионе была объявлена воздушная тревога.

Взрывы подтвердили в Харьковской ОВД.

"Внимание! Жители Харькова и области, кафиры снова наносят удары! Не игнорируйте сигналы тревоги. Оставайтесь в укрытиях!", — написал председатель ОВА Олег Синегубов.

Местные паблики пишут о запуске ракет с установок С-300. По меньшей мере раздалось пять громких взрывов.

По информации военного журналиста Андрея Цаплиенко, по состоянию на 23.15 Россия выпустила по Харькову семь ракет. Неприятельские боеприпасы запускают из Белгорода. В подтверждение он опубликовал два видео. На одном из них вылет ракет с территории РФ, а на втором – слышны звуки взрывов в Харькове.

Пока нет информации, есть ли попадания и есть ли пострадавшие.

Добавим, что воздушная тревога проходит в Харькове и области 26 мин. Сообщение о ракетной опасности появилось в 22:42. Находитесь в укрытиях до истечения тревоги.

Напомним, в четверг, 16 декабря, россияне нанесли удар по жилому кварталу Бахмута Донецкой области, используя ствольную артиллерию и реактивную систему залпового огня "Град". В результате обстрела много погибших и раненых.

Взрыв на побережье Черного моря: в Одесской области обезвредили очередную мину

Читайте также: