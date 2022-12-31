Россия массированно атакует Украину: предупреждают о новой волне ракетных обстрелов и ударов дронами

В некоторых областях, к сожалению, есть попадание ракет.

Россия-террористка Россия атаковала Украину на Новый год. Есть угроза повторных ракетных обстрелов и ударов дронами.

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.

"Воздушная тревога продолжается. РФ массированно атакует страну. Есть угроза повторных ракетных обстрелов и ударов дронами."

Находитесь в безопасных местах", — призывает чиновник.

Также о вероятной новой волне ракетного удара оккупантов предупреждает городской голова Каменец-Подольского Михаил Поситко. Он призвал не находиться возле объектов критической инфраструктуры и соблюдать правила "двух стен".

"Продолжается воздушная тревога! Сообщают о новой волне ракетного удара. Находитесь в укрытиях! Не находитесь возле объектов критической инфраструктуры. В области, официальные источники сообщают о "прилетах" и раненых. В столице нечисть разрушила гостиницу. Зло бесновается, потому что конец ему уже близко", — написал мэр Каменца-Подольского у себя на странице Telegram.

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Напомним, 31 декабря российские военные атаковали украинские города. В командовании Воздушных сил прокомментировали атаку россиян. Спикер ведомства подчеркнул, что массированный обстрел на новогодние праздники оккупанты заранее разделили минимум на две части — 29 декабря и 31-го.

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