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Россия массированно бомбит юг: Гуменюк сообщила о рекордном количестве сброшенных авиабомб

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Россия массированно бомбит юг: Гуменюк сообщила о рекордном количестве сброшенных авиабомб

Российская авиабомба / Фото: ГСЧС Украины в Telegram

Одна авиабомба весит 500 кг.

За минувшие сутки российские военные сбросили на Херсонскую область 36 авиабомб. Это рекордное количество бомб.

Об этом рассказала руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталии Гуменюк во время телемарафона.

По ее словам, на одну деревню пришлось по 2-4 виабомба весом 500 кг.

"Для села, вы понимаете, это очень большая мощность, разрушение нескольких домов одновременно, когда 500-килограммовый эквивалент тротила врывается в землю, оставляя многометровые воронки", – рассказала Гуменюк.

Она отметила, что работала тактическая авиация противника. Данные о пострадавших уточняются.

В то же время, несмотря на то, что звучали сигналы воздушной тревоги, "но активности такой, которую мы фиксировали раньше, в воздухе не было".

Напомним, в ночь на 22 октября Россия атаковала Украину ракетами и ударными беспилотниками. Сколько целей сбила ПВО – читайте ЗДЕСЬ.

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Дата публикации
Просмотры
279
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