Россия массированно обстреляла Донецкую область: мужчина погиб под завалами, много раненых (фото)

Оккупанты убили мужчину и ранили 5 человек.

Российская террористическая армия в воскресенье, 3 сентября, массированно обстреляла Донецкую область. Под удар оккупантов попали сразу три населенных пункта.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

Окупать обстреляли сразу три населенных пункта в Донецкой области — с. Северное, г. Торецк и с. Тихоновка Краматорского района.

Последствия российских обстрелов Донбасса / Фото: Офис генерального прокурора

Оккупанты из артиллерии ударили по жилому дому, где жили пожилые супруги. 84-летний мужчина погиб под завалами, его 85-летнюю жену госпитализировали с многочисленными травмами.

Также осколочные ранения получили еще четыре человека – трое мужчин 19, 41, 45 лет и 61-летняя женщина. Все они находились на территориях своих домов. Людей госпитализировали. В населенных пунктах, попавших под обстрел, повреждены жилые и хозяйственные дома.

оккупанты ударили из артиллерии по жилым домам / Фото: Офис генерального прокурора

Правоохранители открыли уголовные производства по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).

Последствия российских обстрелов Донбасса / Фото: Офис генерального прокурора

Напомним, 3 сентября россияне обстреливают Херсон с временно оккупированного левого берега.

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