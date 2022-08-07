Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Россия массированно обстреляла Донецкую область: погибли четыре человека, много раненых (фото)

Дата публикации
Просмотры
2955
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Россия массированно обстреляла Донецкую область: погибли четыре человека, много раненых (фото)

Фото: Офис генерального прокурора

Российские оккупанты в воскресенье, 7 августа, массированно обстреляли Донецкую область.

Из-за обстрелов в регионе погибли четыре человека, еще шесть людей получили ранения.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Оккупанты обстреляли г. Бахмут, с. Опытное Бахмутского района, г. Соледар и г. Селидово Покровского района. Там погибли четверо гражданских жителей, еще шесть человек были госпитализированы. Потерпевшие получили осколочные ранения.

© Офис генерального прокурора
Фото: Офис генерального прокурора

"Обстрелами повреждены многие жилые дома, хозяйственные постройки, линии электропередач и объекты гражданской инфраструктуры", — говорится в сообщении.

Правоохранители открыли шесть уголовных производств по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).

© Офис генерального прокурора
Фото: Офис генерального прокурора

Напомним, глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, как оккупанты начали хоронить горожан, которых они убили весной.

Читайте также:

Россияне обстреляли жилые районы прифронтовых городков Донбасса – три человека ранены

Россияне обстреляли жилые районы прифронтовых городков Донбасса – три человека ранены

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация