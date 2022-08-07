Россия массированно обстреляла Донецкую область: погибли четыре человека, много раненых (фото)

Из-за обстрелов в регионе погибли четыре человека, еще шесть людей получили ранения.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Оккупанты обстреляли г. Бахмут, с. Опытное Бахмутского района, г. Соледар и г. Селидово Покровского района. Там погибли четверо гражданских жителей, еще шесть человек были госпитализированы. Потерпевшие получили осколочные ранения.

Фото: Офис генерального прокурора

"Обстрелами повреждены многие жилые дома, хозяйственные постройки, линии электропередач и объекты гражданской инфраструктуры", — говорится в сообщении.

Правоохранители открыли шесть уголовных производств по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).

Фото: Офис генерального прокурора

Напомним, глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, как оккупанты начали хоронить горожан, которых они убили весной.

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