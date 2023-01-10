Россия массированно обстреляла газопроводы в Донецкой области: какие последствия

Оккупанты начали 2023 год с обстрелов газопроводов в Донецкой области.

Российские военные в течение первой недели 2023 года массово обстреляли газовую сеть Донецкой области.

Об этом сообщила пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".

В результате российских обстрелов были повреждены газопроводы наземных и подземных сетей. Сейчас специалисты чинят их, чтобы сохранить тепло для жителей Донецкой области.

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“Более 200 метров газопровода было сбито с пор, в результате чего произошла его деформация. Но, несмотря на интенсивные атаки врага, в течение недели специалистам области удалось возобновить газоснабжение почти до 15 тысяч абонентов”, — говорится в сообщении.

С 2 по 9 января "Донецкоблгаз" удалось возобновить поставки газа до более чем 2 тысяч абонентов частного сектора. Также активная работа продолжалась и будет продолжаться в многоквартирных домах.

За первую неделю 2023 года газовики подключили 8543 квартиры. В общей сложности возобновлено газоснабжение до 191 443 абонентов Донецкой области в 79 населенных пунктах.

Напомним, российские оккупанты в ночь на 20 декабря в очередной раз обстреляли объект нефтегазовой инфраструктуры группы "Нафтогаз". Вражеские ракеты попали в один из объектов Харьковщины.

Днем 20 декабря резервуары нефтеперерабатывающего предприятия все еще горели.

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