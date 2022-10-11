Россия массированно обстреляла Запорожскую область: погибли семь человек, много раненых

Оккупанты обстреляли из артиллерии и РСЗО два населенных пункта.

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко вечером, 11 октября, сообщил о массированном обстреле Запорожской области. На месте трагедии погибли семь человек.

Об этом замглавы ОП сообщил в соцсетях.

"Российские террористы, назвавшие себя армией, обстреляли область из РСЗО и артиллерии. Прилеты пришлись в город Орехов и пгт. Степногорск. В результате жестоких обстрелов погибли 7 человек и еще столько же травмированы", — написал Кирилл Тимошенко.

В Офисе президента сообщили, что на месте трагедии уже работают все соответствующие службы.

Обстрелы Запорожья: что известно

Российские оккупанты с начала войны массированно обстреливают город Запорожье и область. Так, в ночь на 11 октября россияне выпустили по Запорожью 12 ракет С-300, поразивших общественные объекты: автосалон, школу и амбулаторию. На месте трагедии погиб один человек.

9 октября оккупанты также обстреляли областной центр и убили 13 человек. Ранены 89 украинцев.

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