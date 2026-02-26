Россия массово использует китайские модемы в дронах: "Флэш" предупредил об опасности

Беспилотник / © Associated Press

В российских ударных беспилотниках, применяемых для атак по Украине, обнаружили китайские МЭШ-модемы. Речь идет о тех же комплектующих, которые ранее фиксировали в дронах типа "Шахед", "Гербера", "Молния" и "Куб".

Об этом сообщил советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов "Флэш".

По данным специалиста, новый случай касается БПЛА V2U. В нем установлено оборудование китайского производства, обеспечивающее передачу сигнала и координацию между беспилотниками.

Эксперты отмечают, что такие модемы работают в диапазоне 1600–1800 МГц, однако можно быстро перенастраивать на другие частоты. Это затрудняет противодействие средствами радиоэлектронной борьбы и позволяет российским войскам адаптироваться к изменениям в поле боя.

По информации разведки, еще раньше Россия вела переговоры с китайскими производителями по контрактам на поставку сотен тысяч таких устройств. В настоящее время эти составляющие все почаще фиксируют в разных типах русских беспилотников.

Китай и военно-технологическая поддержка России

Полномасштабное вторжение РФ в Украину превратило Россию в изолированное государство на Западе. Кремль рассчитывал на скорую победу, однако после провала наступления на Киев страна оказалась в затяжной войне и под беспрецедентным давлением США и ЕС. В этот период Китай постепенно стал ключевым партнером Москвы, заполнив вакуум после ухода многих союзников.

По оценкам ЕС Китай обеспечивает до 80% критически важных компонентов, которые использует российский оборонный сектор. Речь идет, в частности, о двигателях и электронике для беспилотников, применяемых для атак по украинской инфраструктуре.

Также Китай играет ключевую роль в стабилизации находящейся под санкциями российской экономики. Торговля между странами достигла рекордных объемов, включая поставки российских энергоносителей по сниженным ценам и экспорт китайских технологий и комплектующих двойного назначения.