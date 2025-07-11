Россия массово наращивает силы: сколько оккупантов воюет против Украины

Оккупанты / © Associated Press

Реклама

Украинская Служба внешней разведки сообщила о рекордной численности группировки Вооруженных сил РФ, вовлеченной в войну против Украины. К началу июля 2025 года их количество достигло более 700 000 человек.

Об этом говорится в ответе СВР по запросу издания LIGA.net.

«По состоянию на начало июля в ведение боевых действий против Украины Россия привлекает наземную группировку Вооруженных сил численностью более 700 000 человек», — сообщили в Службе внешней разведки.

Реклама

Согласно оценкам украинских спецслужб, по сравнению с маем численность оккупационных войск выросла еще на 60 000 человек, а с ноябрем 2024 года — на 120 000 человек.

Кроме того, к выполнению задач на временно оккупированных территориях Украины и в приграничных областях России (Брянская, Курская, Белгородская) активно привлекаются подразделения Росгвардии — их количество составляет до 35 000 человек.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в мае 2025-го сообщал о 640 000 российских военных на фронте. Еще в марте, по данным ГУР Минобороны, количество российских военных составило 620 тысяч.

Таким образом, за последние 8 месяцев РФ существенно усилила свое присутствие на фронте, наращивая наступательные ресурсы и концентрацию военных в ключевых направлениях.

Реклама

Напомним, по состоянию на утро 11 июля ВСУ уничтожили 1031620 солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1040 военных.