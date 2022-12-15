Россия массово обстреляла предприятие "ДТЭК Энерго": его отключили от энергосистемы

В настоящее время предприятие полностью отключено от энергосистемы.
В четверг, 15 декабря, страна-террорист Россия массово обстреляла энергетическое предприятие "ДТЭК Энерго", из-за чего его отключили от системы.
Об этом сообщили на странице "ДТЭК" в телеграмм-канале.
По предварительной информации, пострадавших в результате атаки нет.
"Сегодня, 15 декабря, враг совершил очередной массированный обстрел энергетического предприятия ДТЭК Энерго. В результате обстрела серьезно повреждено оборудование. В настоящее время предприятие полностью отключено от энергосистемы. Остановка привела к ограничениям теплоснабжения в регионе ", — сказано в сообщении.
В компании подчеркнули, что как только обстрелы закончились, энергетики оперативно начали ликвидацию последствий. Когда возобновят услугу по теплоснабжению – неизвестно. Также не сообщили, в каком регионе произошла террористическая атака.
В "ДТЭК" добавляют, в сентябре-декабре энергетические предприятия "ДТЭК Энерго" подверглись уже 19 террористическим атакам России. В результате 24 энергетики были ранены, 3 погибли.
В "Укрэнерго" рассказали о ситуации со светом
После последнего массированного ракетного обстрела энергетическая система все еще восстанавливается. На 15 декабря в энергосистеме сохраняется значительный дефицит электроэнергии. Указывается. что ситуацию усложнили еще и погодные условия: снег, оледенение, сильные порывы ветра.
В "ДТЭК" уверены, что Россия не достигнет полной тьмы в Украине. Генеральный директор энергокомпании Максим Тимченко заявил, что Украина уже привлекла около 1,5 миллиарда долларов для восстановления энергетической инфраструктуры.
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