Россия массово обстреляла предприятие "ДТЭК Энерго": его отключили от энергосистемы

В настоящее время предприятие полностью отключено от энергосистемы.

В четверг, 15 декабря, страна-террорист Россия массово обстреляла энергетическое предприятие "ДТЭК Энерго", из-за чего его отключили от системы.

Об этом сообщили на странице "ДТЭК" в телеграмм-канале.

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По предварительной информации, пострадавших в результате атаки нет.

"Сегодня, 15 декабря, враг совершил очередной массированный обстрел энергетического предприятия ДТЭК Энерго. В результате обстрела серьезно повреждено оборудование. В настоящее время предприятие полностью отключено от энергосистемы. Остановка привела к ограничениям теплоснабжения в регионе ", — сказано в сообщении.

В компании подчеркнули, что как только обстрелы закончились, энергетики оперативно начали ликвидацию последствий. Когда возобновят услугу по теплоснабжению – неизвестно. Также не сообщили, в каком регионе произошла террористическая атака.

В "ДТЭК" добавляют, в сентябре-декабре энергетические предприятия "ДТЭК Энерго" подверглись уже 19 террористическим атакам России. В результате 24 энергетики были ранены, 3 погибли.

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После последнего массированного ракетного обстрела энергетическая система все еще восстанавливается. На 15 декабря в энергосистеме сохраняется значительный дефицит электроэнергии. Указывается. что ситуацию усложнили еще и погодные условия: снег, оледенение, сильные порывы ветра.

В "ДТЭК" уверены, что Россия не достигнет полной тьмы в Украине. Генеральный директор энергокомпании Максим Тимченко заявил, что Украина уже привлекла около 1,5 миллиарда долларов для восстановления энергетической инфраструктуры.

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