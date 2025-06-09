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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
3910
Время на прочтение
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Россия массово перебрасывает технику из Крыма и Херсонщины: какая цель врага

Российские войска осуществляют наибольшее опрокидывание сил за последние полгода.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Техника РФ

Техника РФ

Зафиксирован массовый и самый большой переброс военной техники из Крыма и Херсонщины. Речь идет о более чем 10 САУ, системах ПВО и колоннах на 40+ грузовиков с БК и живой силой.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Выходящие через Мариуполь в сторону Новоазовска, далее в Таганрог россияне опрокидывали большое количество военной техники и личного состава. Зафиксировано по меньшей мере 10 САУ в состоянии "новая", и более 40 грузовиков с живой силой и БК и один комплекс ПВО. Далее их грузят на железную дорогу". Сумщину», – написал он.

Доминирует тактическая маркировка треугольника в треугольнике.

"Это наибольшее опрокидывание за последние полгода в принципе, и первое подобное за весь период войны. Наиболее удивляет поставки САУ в состоянии "новые" по направлению Крыма. Разбираемся", - заключил он.

Напомним, как сообщил Генштаб, общие боевые потери российских окупантов на утро 9 июня составили 997 120 человек. За прошедшие сутки ликвидировано еще 970 захватчиков.

Общие боевые потери противника от 24.02.22 до 09.06.25 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 997 120 (+970) человек

  • танков - 10915 (+4)

  • боевых бронированных машин - 22759 (+11)

  • артиллерийских систем - 28934 (+42)

  • РСЗО - 1411 (+1)

  • средства ПВО - 1183

  • самолетов — 414

  • вертолетов — 337

  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 39818 (+167)

  • крылатые ракеты - 3315

  • корабли /катера — 28

  • подводные лодки - 1

  • автомобильной техники и автоцистерн — 51348 (+123)

  • специальная техника — 3911

Дата публикации
Количество просмотров
3910
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