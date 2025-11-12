- Дата публикации
Россия массово перебрасывает военных и технику в Покровск: детали от АТЕШ
РФ стремится захватить Покровск любой ценой, а потому не вред людей для достижения этой цели.
Военное командование РФ срочно перебрасывает личный состав на Покровское направление, где оккупантам не хватает резервов.
Об этом сообщили источники партизанского движения АТЕШ.
Отмечается, что каждый день в сторону Покровска движется военная техника и подразделения. По всей вероятности, их снимают с Херсонского и Запорожского направлений.
"Очевидно, российская армия исчерпала основные силы и оперативные резервы для дальнейшего наступления, поэтому вынуждена усиливать это направление, оставляя другие участки недостаточно прикрытыми", - отмечают партизаны.
Агенты из 506-го мотострелкового полка сообщают, что каждый день в них прибывают сотни новых военных. Их сразу направляют в штурмовые действия, иногда даже без официального оформления в новом подразделении.
"Эти данные подтверждают, что Кремль будет пытаться захватить Покровск любой ценой, несмотря на колоссальные потери в людях и технике. Они продолжают отправлять новые силы на верную смерть", - отмечают в АТЕШ.
Напомним, в 7 корпусе ДШУ сообщили, что в настоящее время в Покровске находится более 300 россиян. В последние дни оккупанты активизировали усилия по проникновению в город на легкой технике через южные окраины.
По данным военных, самые интенсивные бои в Покровске идут на территории промышленной зоны. Украинские военные прекращают попытки россиян закрепиться в многоэтажных домах, которые враг хочет использовать как господствующие высоты.
Военный эксперт Дмитрий Жмайло говорит, что главная задача россиян сейчас охватить все окрестности, то есть овладеть северными и восточными территориями города. Однако это им пока не удается.