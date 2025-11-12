Россия массово перебрасывает военных и технику в Покровск: детали от АТЕШ

Российская армия. / © Associated Press

Реклама

Военное командование РФ срочно перебрасывает личный состав на Покровское направление, где оккупантам не хватает резервов.

Об этом сообщили источники партизанского движения АТЕШ.

Отмечается, что каждый день в сторону Покровска движется военная техника и подразделения. По всей вероятности, их снимают с Херсонского и Запорожского направлений.

Реклама

"Очевидно, российская армия исчерпала основные силы и оперативные резервы для дальнейшего наступления, поэтому вынуждена усиливать это направление, оставляя другие участки недостаточно прикрытыми", - отмечают партизаны.

Агенты из 506-го мотострелкового полка сообщают, что каждый день в них прибывают сотни новых военных. Их сразу направляют в штурмовые действия, иногда даже без официального оформления в новом подразделении.

"Эти данные подтверждают, что Кремль будет пытаться захватить Покровск любой ценой, несмотря на колоссальные потери в людях и технике. Они продолжают отправлять новые силы на верную смерть", - отмечают в АТЕШ.

Напомним, в 7 корпусе ДШУ сообщили, что в настоящее время в Покровске находится более 300 россиян. В последние дни оккупанты активизировали усилия по проникновению в город на легкой технике через южные окраины.

Реклама

По данным военных, самые интенсивные бои в Покровске идут на территории промышленной зоны. Украинские военные прекращают попытки россиян закрепиться в многоэтажных домах, которые враг хочет использовать как господствующие высоты.

Военный эксперт Дмитрий Жмайло говорит, что главная задача россиян сейчас охватить все окрестности, то есть овладеть северными и восточными территориями города. Однако это им пока не удается.