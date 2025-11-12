Жорин рассказал о новой угрозе от России: при чем тут Африка

Максим Жорин

Позиции России в Африке явились источником пополнения оккупационной армии. РФ активно вербует там бойцов.

Об этом написал Максим Жорин в своем Telegram-канале.

Он отметил, что Россия годами распространяла свое влияние на африканском континенте, рассматривая страны третьего мира как ресурсные базы. Речь идет не только о природных ресурсах, но и о людях.

Жорин подчеркнул, что эти люди уже много лет «бегают по своей территории с русскими „калашами“ и учатся воевать».

По мнению Жорина, вполне логично, что Россия сейчас использует этот подготовленный ресурс для вербовки на войну в Украине. В то же время он подверг жесткой критике подходы Украины к рекрутингу за рубежом.

«Между тем мы даже в вопросах рекрутинга за границей работаем очень плохо. Если страна с таким ресурсом как РФ вербует людей — мы должны этому уделять гораздо больше внимания, чтобы как-то помочь украинцам в армии», — написал Жорин.

Военный удивлен, почему в обществе активно обсуждают трудовых мигрантов, но игнорируют вопрос привлечения иностранцев в ряды ВСУ.

«Почему-то о трудовых мигрантах много разговоров, а об инициативах, как заменить наших людей в окопах иностранцами, ничего не слышал ничего», — резюмировал Жорин.

Напомним, общественный активист и волонтер Сергей Стерненко считает, что Россия готовится к большому вооруженному конфликту со странами Европы. В интервью ТСН он отметил, что Кремль может начать агрессию с атаки на небольшой город одной из стран НАТО, чтобы проверить единство Североатлантического союза.

По словам Стерненко, создание РФ новых Московского и Ленинградского военных округов свидетельствует, что их назначение не война с Украиной, а подготовка к возможной агрессии против других государств.