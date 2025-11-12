- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 291
- Время на прочтение
- 2 мин
Жорин рассказал о новой угрозе от России: при чем тут Африка
Россия нашла новый ресурс для пополнения потерь — Африку.
Позиции России в Африке явились источником пополнения оккупационной армии. РФ активно вербует там бойцов.
Об этом написал Максим Жорин в своем Telegram-канале.
Он отметил, что Россия годами распространяла свое влияние на африканском континенте, рассматривая страны третьего мира как ресурсные базы. Речь идет не только о природных ресурсах, но и о людях.
Жорин подчеркнул, что эти люди уже много лет «бегают по своей территории с русскими „калашами“ и учатся воевать».
По мнению Жорина, вполне логично, что Россия сейчас использует этот подготовленный ресурс для вербовки на войну в Украине. В то же время он подверг жесткой критике подходы Украины к рекрутингу за рубежом.
«Между тем мы даже в вопросах рекрутинга за границей работаем очень плохо. Если страна с таким ресурсом как РФ вербует людей — мы должны этому уделять гораздо больше внимания, чтобы как-то помочь украинцам в армии», — написал Жорин.
Военный удивлен, почему в обществе активно обсуждают трудовых мигрантов, но игнорируют вопрос привлечения иностранцев в ряды ВСУ.
«Почему-то о трудовых мигрантах много разговоров, а об инициативах, как заменить наших людей в окопах иностранцами, ничего не слышал ничего», — резюмировал Жорин.
По словам Стерненко, создание РФ новых Московского и Ленинградского военных округов свидетельствует, что их назначение не война с Украиной, а подготовка к возможной агрессии против других государств.