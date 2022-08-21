Россия меняет мобилизационную систему из-за нехватки желающих воевать - ГУР

В России не могут сформировать новые подразделения за неимением желающих идти на войну против Украины.

Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины.

Так, в Нижегородской области Российской Федерации фактически сорвано формирование танкового батальона, продолжающееся с начала июля. Из необходимых 160 человек контракт на прохождение службы подписали около 30 человек.

"Для большей мотивированности руководство области обещает выплачивать с 1 сентября ежемесячную финансовую помощь в размере 10 тыс. рублей семьям "добровольцев-контрактников", в которых дети учатся в 10-11 классах средних общеобразовательных школ. Впрочем, это не привело к значительному" приток желающих отправиться на войну", — сообщает разведка.

В целом, в РФ была создана новая мобилизационная система. Она предусматривает проведение мобилизационных мероприятий по территориальному принципу. Когда в каждой региональной единице формируются подразделения, финансируемые за счет местного бюджета.

"В зону особого внимания "рекрутеров" попадают, в первую очередь, представители "малых народов" и беднейшее население. Согласно социальным исследованиям, именно эти категории имеют наибольший "протестный потенциал" из-за ухудшения социально-экономической ситуации", — отмечает ГУР.

Напомним, в России десантники массово отказываются ехать на войну в Украину.

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