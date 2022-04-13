Россия меняет мотивацию "спецоперации" в Украине: что на этот раз придумали оккупанты

Россия меняет мотивацию "спецоперации" в Украине: что на этот раз придумали оккупанты

Роспропагандисты сообщают, что "ключевые бандеровцы" уничтожены, остались террористы.

Похоже, РФ снова меняет стратегию в войне против Украины на фоне огромных потерь. Чтобы хоть как-то оправдать свои неудачи, на российских пропагандистских телеканалах цели спецоперации звучат уже как "террористическая угроза со стороны Украины". Роспропагандисты сообщают, что "ключевые бандеровцы" уничтожены, остались террористы, которые якобы планируют устроить теракты на территории России.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.



"Чтобы оправдать проведение общей мобилизации в РФ, российские спецслужбы готовят обстрелы и теракты для нагнетания антиукраинской истерии в России и оккупированном Крыму", — говорится в сообщении.

Отмечается, что схожий сценарий был применен россиянами во Второй чеченской войне.

"Против чеченцев воевали как российские подразделения, так и прокремлевские чеченские силы — кадыровцы. За первый год войны произошло 5 подрывов на железной дороге и 6 терактов. Крупнейшими терактами этого периода стала трагедия Норд-Оста, 2002 год, и школы в Беслане в Северной Осетии в 2004 году. Есть много свидетельств, что теракты были организованы российскими спецслужбами, но виновные не были наказаны", — рассказали в Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины.

Напомним, неизвестные патриоты Украины ликвидировали уже десятки оккупантов в Мелитополе, среди которых были и "кадыровцы".

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