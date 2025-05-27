Война в Украине / © Associated Press

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Недавние перемещения российских сил свидетельствуют о возможной попытке изменить фокус наступательных действий. В частности, перебрасывание войск в северную Сумщину может быть частью реализации идеи диктатора Путина о создании так называемой «буферной зоны» вдоль государственной границы с Украиной.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

В отчете отмечается, что последнее требование президента РФ Владимира Путина по формированию «буферной зоны» вдоль российско-украинской границы, а также постоянные попытки полностью оккупировать Луганскую, Донецкую, Запорожскую и Херсонскую области демонстрируют его стремление к дальнейшей экспансии, несмотря на ограниченные ресурсы самой России.

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В документе также приведены данные украинского военного эксперта Константина Машовца. Он сообщил, что российское военное командование недавно перебросило подразделения 752-го мотострелкового полка (3-я мотострелковая дивизия, 20-я армия, Московский военный округ) и 200-й мотострелковой бригады (14-й армейский корпус в северном районе Сумы) для усиления наступления.

По информации Машовца, части 200-й бригады развернуты возле села Владимировка (севернее Сум) и в российском селе Гордеевка рядом с украинской границей. В то время как подразделения 752-го полка продолжают действовать вблизи Боровой Харьковской области и в районе Лимана Донецкой области, где они присутствуют по меньшей мере с середины 2024 года.

ISW подчеркивает, что еще с лета 2023 года фиксировалось участие 200-й бригады в боях на направлении Бахмут — Часов Яр, считавшегося приоритетным для россиян. Последние подтверждения их присутствия во Временном Яру датируются 6 мая. Однако нет независимых подтверждений, что эти же силы активно действуют в Сумской области, хотя эксперты продолжат мониторинг.

Аналитики ранее отмечали, что российские войска не смогли прорвать украинскую оборону на западе и юго-западе от Временного Яра, что усложняет для Москвы подготовку к возможному наступлению на Константиновку и в этом районе фронта.

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ISW предполагает, что передислокация сил из-под Временного Яра может означать временную паузу в планах наступления на Константиновку. Это согласуется с оценкой Института: сейчас у России нет достаточных резервов, чтобы вести активные боевые действия сразу на нескольких направлениях.

Отвод подразделений из этого района может свидетельствовать о попытке РФ и дальше продвигаться в Донецкой области, параллельно создавая буферную зону на севере Сумской, Черниговской и Харьковской областей. Вероятно, командование считает, что именно в Сумской области можно добиться лучших результатов, чем под Временным Яром», — отмечается в отчете.

Ранее в ISW уже предполагали, что Кремль может использовать создание таких буферных зон как повод для легитимизации новых территориальных посягательств, выходящих за пределы четырех оккупированных областей — Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской.

Напомним, ранее сообщалось, что военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан заявил, что Россия стратегически стремится полностью захватить четыре украинских области, однако технически это выполнить в 2025 году будет очень тяжело.

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Мы ранее информировали, что в Сумской области российские военные пытаются небольшими группами зайти в глубь украинской территории.