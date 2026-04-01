Россия меняет планы на Запорожском направлении: в ВСУ рассказали детали

Война в Украине / © Associated Press

В Запорожском направлении российские оккупационные войска вынуждены менять свои планы из-за действий Сил обороны Украины, которые проводят успешные контратаки на нескольких участках фронта.

Об этом в эфире Эспрессо заявил спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук.

«Важно, на мой взгляд, уточнение: наступательные действия враг не прекращал ни одного мгновения. Единственное, что у него на сегодняшний день меняются действительно его планы, они соответственно корректируются, но корректируются Силами обороны Украины», — отметил он.

По словам Братчука, механизированные штурмы, которые россияне проводили и пытаются совершать на Запорожском фронте, не дали ожидаемого результата.

«И понятно, что механизированные, в том числе, штурмы, которые враг организовывал и пытается сейчас организовать, в частности на Запорожском фронте, они не устраивали наших бойцов. И очевидно, что был применен такой тактический прием, как контратакирующие действия», — пояснил спикер.

Он уточнил, что, по меньшей мере, на трех участках — Гуляйпольском, Ореховском и в районе Степногорска — украинские силы провели успешные контратаки. Также активные действия происходили вблизи Доброполья Запорожской области.

«Пока они тоже продолжаются. Врагу не удалось сломить сопротивление украинцев на Гуляйпольском отрезке фронта. Блицкриг не состоялся, как это россияне планировали», — подчеркнул Братчук.

В то же время, по его словам, ключевые амбиции россиян связаны с Ореховским оборонным узлом.

«Ну, а собственно, что касается сегодня их амбиций, то они связаны, конечно, с Ореховским оборонительным узлом, где враг пытался и пытается сейчас флангово обойти Ореховский отрезок для того, чтобы выровнять как раз линию боевого столкновения и затем сформировать плацдарм для наступательных действий на Запор.

Спикер также подчеркнул, что эти планы пока остаются нереализованными.

«Более того, на берегах реки Гайчур, где они активно атаковали, это Гуляйпольское направление, дела сегодня складываются не очень удачно», — отметил Братчук.

Отдельно он упомянул ситуацию на Степногорском отрезке.

«Ну, также Степногорский отрезок я обязательно должен вспомнить, потому что это высоты, которые враг планировал действительно захватить, оккупировать, и оттуда будет обстреливать именно областной центр, город Запорожье, артиллерию большого калибра», — пояснил он.

Впрочем, эти намерения тоже не были реализованы.

«Это не удалось сделать, там очень активно поработали наши спецназовцы, в частности главного управления разведки, поработали наши механизированные бригады, работают наши морские пехотинцы. Ну и собственно те украинские добровольческие армии, которые действуют в составе Вооруженных сил Украины», — добавил спикер.

По его словам, в отдельных направлениях украинские силы имеют существенные успехи.

«Так что планы врага на сегодняшний день действительно откорректированы, они изменились. Более того, вы знаете, что на Александровском отрезке фронта, где еще одна, скажем, такая южная территория наша, это Днепропетровщина, Силами обороны удалось практически полностью вытеснить врага с территории Днепропетровской области», — подытожил Братчук.

Ранее сообщалось, что захватчики готовят новое наступление под Купянском, ожидая зеленку, и штурмуют Покровск в непогоду.

Мы ранее информировали, что бойцы 37 отдельной бригады морской пехоты отразили самую мощную с начала года попытку массированного штурма россиян на Александровском направлении, нанеся врагу колоссальные потери.