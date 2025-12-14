Россия меняет приоритеты: в ISW рассказали какую следующую цель избрали оккупанты в Донецкой области

ВСУ / © Associated Press

На лиманском направлении сохраняется высокая интенсивность боевых действий. Российские войска рассматривают Лиман как приоритетную цель для будущего наступления на Славянск, отодвигая Северск на второй план.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Согласно геолокационным материалам от 13 декабря, украинским военным удалось восстановить ранее утраченные позиции северо-западнее Лимана — в южной части села Карповка. В то же время, российские войска имеют частичные тактические успехи в северной части этого же населенного пункта.

Аналитики отмечают, что ситуация остается динамичной, а боевые столкновения продолжаются практически без пауз.

Оккупанты продолжают давить в районе Серебрянского лесничества и пытаются реализовать тактику флангового обхода. По словам спикера 11-го армейского корпуса ВСУ полковника Дмитрия Запорожца, российские подразделения пытаются обойти Ямполь с севера и юга.

Он предупредил, что в случае продолжения подобных маневров ситуация в этом районе может существенно усложниться. Дополнительным фактором, влияющим на оборону, есть сложные погодные условия.

В то же время для армии РФ серьезным препятствием остаются водные преграды, в том числе река Северский Донец. Именно она усложняет логистику и поддержку подразделений окупантов в районах Серебрянки и Дроновки.

Почему именно Лиман

Спикер ВСУ подчеркнул, что Лиман имеет для российских войск стратегически более важное значение в перспективе наступательных действий против Славянска, чем Северск. Контроль этого направления может дать врагу больше возможностей для давления на украинскую оборону.

В то же время, на Северском направлении оккупанты также фиксируют локальные успехи — видео за 13 декабря свидетельствуют об их продвижении в центральной части Святопокровского к югу от Северска.

Напомним, 12 декабря аналитики DeepState сообщили, что Силы обороны зачистили Купянск: город перешел под полный контроль ВСУ.

После этого президент Владимир Зеленский записал видеообращение из Купянска.