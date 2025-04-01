Россия меняет стратегию: впервые с начала года враг не применял "Шахеды" против Украины

Иранские дроны Shahed / © t.me/SJTF_Odesa

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Впервые с начала года Россия не запускала иранские дроны Shahed по городам Украины. Причины, по которым Россия не запускала ударные дроны, могут быть разными: среди них обнаружение пусковых установок врага и накопление беспилотных летательных аппаратов для будущих атак.

Об этом рассказал председатель совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины Ивана Тимочка в эфире Ми-Украина.

Почему не было залетов беспилотников на глубину территории Украины? Здесь может быть несколько моментов. Первое — что российская разведка узнала, что мы обнаружили центральные пункты скопления их пусковых установок. Но просто побоялись их подсветить, потому что давно уже идут разговоры о том, что Украина ищет способы выявления концентрации пусковых установок противника, поскольку он приступил к новой тактике - ковровым ударам по территориям», - сказал военный эксперт.

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Эксперт отметил, что РФ использует тактику массированных атак беспилотниками, когда дроны концентрируются на конкретных районах городов, но из-за неизбирательности ударов процент эффективных поражений остается очень низким — не более 10%. Это может свидетельствовать о накоплении дронов для более мощных ударов в будущем.

По его словам, существует вероятность, что враг, накапливая БПЛА, хочет иметь не 200 дронов, а гораздо больше, что увеличивает потенциальный риск. Поэтому важно относиться к этой угрозе осторожно.

Напомним, ранее мы писали о том, что российские захватчики пытаются перегрузить украинскую противовоздушную оборону, нанося массированные точечные удары, но эта тактика не нова.