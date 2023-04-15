Россия меняет тактику борьбы с украинскими партизанами — ЦНС

Оккупанты начали чаще выставлять данные темы в свою повестку дня, особенно во время заседаний силовых структур, потому что боятся украинского подполья

Российские силовики придумали новую стратегию борьбы с украинским подпольем на оккупированных территориях.

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

В сообщении указывается, что руководитель ФСБ Александр Бортников, другие министры силового блока и начальник российского генштаба Валерий Герасимов ищут пути давления на украинское подполье на захваченных территориях.

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"Оккупационная "администрация" намерена усилить ответственность за распространение информации об украинском характере и выявление очагов движения сопротивления. Таким образом, результаты заседания Антитеррористического комитета РФ указывают на сохранение оккупационной политики России, направленной на искоренение украинской идентичности", — говорится в сообщении.

В Центре национального сопротивления добавили, что оккупанты начали чаще выставлять данные темы в свою повестку дня, особенно во время заседаний силовых структур, потому что боятся украинского подполья.

Напомним, ранее пресс-секретарь Объединенного координационного прессцентра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что действия партизан, взорвавших участок железной дороги в Херсонской области, были своеобразной репетицией перед более масштабной акцией.

Кроме того, мы ранее информировали, что украинские партизаны записали видео с предупреждением предателей Украины в Донецкой области и заявили, что коллаборанты найдут единственную "награду".

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