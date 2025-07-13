Россия меняет тактику: что стоит за внезапной активизацией "Искандеров"

Ракета "Искандер".

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Россия пытается сосредоточить усилия на баллистических ударах по Украине, но ее возможности постепенно сокращаются.

Об этом заявил авиационный эксперт и аналитик Константин Криволап в эфире телеканала КИЕВ24.

По словам специалиста, в начале года у украинских границ было размещено 54 пусковые установки для ракет "Искандер", однако часть из них ВСУ уже вывели из строя.

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"Мы уже уничтожили или повредили три-четыре установки, после чего Россия подтянула другие. Это свидетельствует о том, что враг делает ставку именно на баллистические удары", - отметил Криволап.

Эксперт подчеркнул, что в последнее время россияне редко используют гиперзвуковые ракеты "Кинжал" - максимум шесть за одну атаку. Это связано с уменьшением количества боеспособных самолетов-носителей МиГ-31К, способных запускать эти ракеты.

"Раньше было 10-12 таких самолетов, сейчас осталось три. Иногда один МиГ совершает два боевых вылета за ночь, чтобы запустить еще одну ракету. Но более шести "Кинжалов" мы уже давно не наблюдали", - сообщил он.

Криволап подчеркнул, что украинская ПВО ограничивает возможности России по запуску крылатых ракет Х-101 и Х-195. По его словам, врага "зажимают" и заставляют действовать в формате "безумной атаки", чтобы хоть как-то продемонстрировать свою способность наносить вред.

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"То, что они подогнали еще 10 "Искандеров", свидетельствует о попытке показать, что еще способны на что-то. Ну, пока способны", - резюмировал эксперт.

Ранее в Главном управлении разведки Украины раскрыли, сколько баллистических ракет имеет Россия на начало июля 2025 года.