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Россия меняет тактику: что стоит за внезапной активизацией "Искандеров"
Авиационный аналитик Константин Криволап рассказал, почему Россия сместила фокус с Кинжалом на Искандеры и что стоит за резкой эскалацией ракетных атак.
Россия пытается сосредоточить усилия на баллистических ударах по Украине, но ее возможности постепенно сокращаются.
Об этом заявил авиационный эксперт и аналитик Константин Криволап в эфире телеканала КИЕВ24.
По словам специалиста, в начале года у украинских границ было размещено 54 пусковые установки для ракет "Искандер", однако часть из них ВСУ уже вывели из строя.
"Мы уже уничтожили или повредили три-четыре установки, после чего Россия подтянула другие. Это свидетельствует о том, что враг делает ставку именно на баллистические удары", - отметил Криволап.
Эксперт подчеркнул, что в последнее время россияне редко используют гиперзвуковые ракеты "Кинжал" - максимум шесть за одну атаку. Это связано с уменьшением количества боеспособных самолетов-носителей МиГ-31К, способных запускать эти ракеты.
"Раньше было 10-12 таких самолетов, сейчас осталось три. Иногда один МиГ совершает два боевых вылета за ночь, чтобы запустить еще одну ракету. Но более шести "Кинжалов" мы уже давно не наблюдали", - сообщил он.
Криволап подчеркнул, что украинская ПВО ограничивает возможности России по запуску крылатых ракет Х-101 и Х-195. По его словам, врага "зажимают" и заставляют действовать в формате "безумной атаки", чтобы хоть как-то продемонстрировать свою способность наносить вред.
"То, что они подогнали еще 10 "Искандеров", свидетельствует о попытке показать, что еще способны на что-то. Ну, пока способны", - резюмировал эксперт.
Ранее в Главном управлении разведки Украины раскрыли, сколько баллистических ракет имеет Россия на начало июля 2025 года.