Война в Украине / © Associated Press

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Российские войска пересматривают приоритеты на покровском направлении и переориентируют наступательные действия в направлении Доброполья.

Об этом в своем отчете сообщили аналитики Института изучения войны (ISW).

В отчете ISW отмечается, что геолокационные видеозаписи, обнародованные 6 и 7 июля, свидетельствуют о недавнем продвижении российских подразделений на северо-востоке и юге Новоэкономического. Атака производилась силами взвода в пределах механизированного штурма.

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С восточного направления к Новоэкономическому враг безуспешно пытался прорваться за последние два месяца. Теперь же, как отмечают аналитики, россияне переориентируют свое наступление на район севернее Покровска — в сторону Доброполья.

Это изменение произошло после провала атак в районе к западу от Торецка, где с начала июня войска РФ пытались прорваться в Константиновку. Из-за отсутствия значительных успехов командование окупантов начало искать другие, менее укрепленные направления.

По мнению ISW, сейчас российские войска могут попытаться прорваться к Родинскому, что на подступах к Доброполью. Их цель — заставить ВСУ отступить из Покровска и Мирнограда из-за угрозы окружения. После этого, вероятно, будет возобновлена попытка наступления на Константиновку.

Ранее сообщалось, что в ближайшие месяцы армия РФ будет пытаться оцепить Покровск. и с запада обойти укрепленную линию Сил обороны в Донецкой области.

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Мы ранее информировали, что войска РФ пытаются охватить Покровск с трех сторон.