- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 100
- Время на прочтение
- 3 мин
Россия меняет тактику на Донбассе: какие новые методы придумали оккупанты
Россия изобретает новые способы прорыва фронта.
Перегруженные украинские войска сталкиваются со все большими трудностями на Донбассе. Россия использует новые тактики, отправляя солдат как приманку для выявления позиций противника, а также активизируя массированные авиаудары и дроны.
Об этом сообщает The Times.
Один из захваченных российских солдат рассказал, как он и еще пятеро поехали на незащищенном багги по приказу «поезжайте вперед и держите позицию там». Выжили только двое. Другой солдат из 433-го мотострелкового полка описал 26 лет пребывания в тюрьме, призыв, чтобы избежать дальнейшего срока, и трех товарищей, которые покончили с жизнью на фронте.
Эти солдаты стали частью новой тактики российской армии: они должны привлекать огонь украинских защитников, выполняя роль «приманки». Это свидетельствует об изменении подхода, который российские генералы применяют в последние месяцы.
С начала войны противостояние казалось борьбой украинской военной хитрости против грубой силы России. Однако свидетельства с поля боя и последние успехи российских войск показывают, что этот взгляд становится устаревшим.
Роб Ли, бывший морской пехотинец США, который живет в Киеве и анализирует конфликт для Foreign Policy Research Institute, отмечает: «Если Россия продолжит внедрять новые методы, она обгонит украинцев в этом, и они потеряют качественное преимущество, на которое полагались».
Президент России Владимир Путин рассчитывает на преимущество в национальных ресурсах и отверг мирные инициативы, чтобы дать армии еще один шанс. После минимальных достижений и больших потерь ставка начинает давать результаты. По словам польского военного аналитика Конрада Муйки, россияне продвинулись на 10-12 км по нескольким направлениям, и на некоторых участках фронт «начинает протекать».
Украина же испытывает проблемы с мобилизацией новых войск, а опытные бригады настолько истощены, что плотность солдат в открытом Донбассе составляет лишь 10-12 человек на километр.
Россия применяет тактику инфильтрации: группы по 2-6 человек продвигаются вперед, находя укрытия. Если украинцы стреляют, позиции обнаруживаются, и на них нацеливаются дроны или планирующие бомбы. Погибшие пехотинцы заменяются новыми солдатами.
Французский аналитик Клеман Молин зафиксировал 1 400 российских авиаударов в секторе Покровска за месяц, а специализированные подразделения дронов «Рубикон» координируют удары и поддерживают наступательные подразделения, повышая эффективность операций.
Даже если украинцы ликвидируют инфильтраторов, угроза для важных оборонительных узлов, таких как Покровск и Константиновка, остается. Россия также усовершенствовала методы обнаружения и уничтожения украинских дрон-команд.
Кроме того, Россия активно пополняет резервы, предлагая солдатам денежные бонусы: армия увеличивается на около 30 000 человек в месяц, тогда как Украина набирает лишь треть этого количества, создавая преимущество в численности три к одному.
Производство боеприпасов также ускоряется. По данным украинской разведки, заводы, которые в начале года выпускали около 120 дронов Shahed в день, к концу года могут производить более 200.
Напомним, ранее мы писали о том, что на отдельных направлениях фронта фиксируется беспрецедентное количество российских военных и изменение тактики их боевых действий.