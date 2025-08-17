Российские военные / © Associated Press

Перегруженные украинские войска сталкиваются со все большими трудностями на Донбассе. Россия использует новые тактики, отправляя солдат как приманку для выявления позиций противника, а также активизируя массированные авиаудары и дроны.

Об этом сообщает The Times .

Один из захваченных российских солдат рассказал, как он и еще пятеро поехали на незащищенном багги по приказу «поезжайте вперед и держите позицию там». Выжили только двое. Другой солдат из 433-го мотострелкового полка описал 26 лет пребывания в тюрьме, призыв, чтобы избежать дальнейшего срока, и трех товарищей, которые покончили с жизнью на фронте.

Эти солдаты стали частью новой тактики российской армии: они должны привлекать огонь украинских защитников, выполняя роль «приманки». Это свидетельствует об изменении подхода, который российские генералы применяют в последние месяцы.

С начала войны противостояние казалось борьбой украинской военной хитрости против грубой силы России. Однако свидетельства с поля боя и последние успехи российских войск показывают, что этот взгляд становится устаревшим.

Роб Ли, бывший морской пехотинец США, который живет в Киеве и анализирует конфликт для Foreign Policy Research Institute, отмечает: «Если Россия продолжит внедрять новые методы, она обгонит украинцев в этом, и они потеряют качественное преимущество, на которое полагались».

Президент России Владимир Путин рассчитывает на преимущество в национальных ресурсах и отверг мирные инициативы, чтобы дать армии еще один шанс. После минимальных достижений и больших потерь ставка начинает давать результаты. По словам польского военного аналитика Конрада Муйки, россияне продвинулись на 10-12 км по нескольким направлениям, и на некоторых участках фронт «начинает протекать».

Украина же испытывает проблемы с мобилизацией новых войск, а опытные бригады настолько истощены, что плотность солдат в открытом Донбассе составляет лишь 10-12 человек на километр.

Россия применяет тактику инфильтрации: группы по 2-6 человек продвигаются вперед, находя укрытия. Если украинцы стреляют, позиции обнаруживаются, и на них нацеливаются дроны или планирующие бомбы. Погибшие пехотинцы заменяются новыми солдатами.

Французский аналитик Клеман Молин зафиксировал 1 400 российских авиаударов в секторе Покровска за месяц, а специализированные подразделения дронов «Рубикон» координируют удары и поддерживают наступательные подразделения, повышая эффективность операций.

Даже если украинцы ликвидируют инфильтраторов, угроза для важных оборонительных узлов, таких как Покровск и Константиновка, остается. Россия также усовершенствовала методы обнаружения и уничтожения украинских дрон-команд.

Кроме того, Россия активно пополняет резервы, предлагая солдатам денежные бонусы: армия увеличивается на около 30 000 человек в месяц, тогда как Украина набирает лишь треть этого количества, создавая преимущество в численности три к одному.

Производство боеприпасов также ускоряется. По данным украинской разведки, заводы, которые в начале года выпускали около 120 дронов Shahed в день, к концу года могут производить более 200.

Напомним, ранее мы писали о том, что на отдельных направлениях фронта фиксируется беспрецедентное количество российских военных и изменение тактики их боевых действий.