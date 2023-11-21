Россия меняет тактику применения ракет: эксперт объяснил, о чем это свидетельствует

Сейчас Россия может за два месяца сделать то, что тратила вначале войны за сутки, а по состоянию на октябрь 2022 – за месяц, отметил Александр Коваленко.

Россия изменит тактику применения ракет в зимний период 2023-2024, которые будут больше играть второстепенную роль, а дроны-камикадзе наоборот – главную.

Об этом сообщил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в своем блоге на сайте Obozrevatel.

"21 ноября… Ровно два месяца назад, 21 сентября, россияне нанесли последний ракетный удар с применением авиационного базирования крылатых ракет Х-101/555. 25 сентября они применили КРМБ "Калибр" и аналогично, не применяли их больше с тех пор", — отметил он.

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Таким образом, по словам Коваленко, за два месяца только за счет производства ракет РОВ могли подготовить не менее 120 единиц Х-101/555 и от 60 до 90 КРМБ "Калибр".

"Для понимания, если кто-то забыл, это даже не потенциал ракетного удара 24 февраля 2022 года. За весь октябрь 2022 года Россия применила по Украине более 170 ракет разной номенклатуры, но преимущественно Х-101/555", — уточнил эксперт.

О чем это говорит?

Александр Коваленко подчеркнул, что, несмотря на наличие производства ракет, Россия не способна восполнять их боезапас настолько быстро, сколь часто следует их применять, чтобы получить условный коэффициент полезного действия (КПД). В 2022-2023 годах она не достигла поставленных целей – тотального блэкаута по всей Украине и полного уничтожения энергосистемы, а лишь спровоцировала усиление ее как живучести, так и защиты.

"Сейчас Россия может за два месяца сделать то, что тратила сначала войны за сутки, а по состоянию на октябрь 2022 — за месяц. Безусловно, это повлияет на тактику применения ракет в зимний период 2023-2024, которые будут больше играть второстепенную роль, а дроны- камикадзе наоборот – главную", — резюмировал военно-политический обозреватель.

Напомним, ранее Александр Коваленко рассказал, как оккупанты планируют в условиях бездорожья решать логистические вопросы, устраивать рейды и диверсионно-разведывательную деятельность. Командование российских войск планирует в перспективе изменить тактику и подходы к ведению боевых действий против Украины, о чем свидетельствует закупка у Китая багги Desertcross 1000-3.