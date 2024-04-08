Россия меняет тактику ударов по электростанциям Украины, под угрозой новые города – Financial Times

Россия изменила тактику ударов по энергетической инфраструктуре Украины с помощью высокоточных ракет для уничтожения электростанций в менее защищенных районах, чем Киев. Некоторые станции не могут быть полностью восстановлены до следующей зимы.

Об этом говорится в статье Financial Times.

Нанесенный вред энергетике Украины хуже, чем зимой 2022-23 годов

Согласно заявлениям украинских чиновников, хотя и не такой масштабный ущерб энергетике, причиненный Россией, был хуже, чем зимой 2022-23 годов. Теперь очевидной целью РФ является постоянный, непоправимый вред.

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С 22 по 29 марта россияне обстреляли семь украинских теплоэлектростанций – все в других регионах, кроме Киева, который имеет одну из лучших ПВО в стране. Российские ракеты также попали в две гидроэлектростанции.

Украина не сообщила подробности о масштабах ущерба на каждой электростанции. Однако чиновники заявили, что несколько станций, в частности, в Харьковской области, были почти полностью разрушены.

"Наша цель – максимально восстановить до октября", – сказал исполнительный директор ДТЭК Максим Тимченко.

Группа ДТЭК потеряла около 80% своей электроэнергии во время российских атак в последнюю неделю марта. Пять ТЭС были вынуждены приостановить работу.

Тимченко сообщил о существовании планов восстановления некоторых подстанций и крупных электростанций, которые не были полностью разрушены.

"При отсутствии дальнейших атак по крайней мере 50% поврежденных энергоблоков будут снова подключены к сети", – сказал исполнительный директор ДТЭК.

Что помогло избежать массовых отключений света

Он также отметил, что если бы не теплая погода, импорт энергоресурсов из ЕС и увеличение производства электроэнергии из возобновляемых источников, Украина бы пережила массовые отключения света, как это было в 2022-23 годах.

РФ атакует электростанции в отдельных регионах, чтобы полностью их уничтожить

Тимченко рассказал, что в предыдущей зимней кампании, направленной на энергосистему Украины, страна-агрессор пыталась погрузить города в темноту и холод, атакуя распределительные станции и трансформаторы по всей стране. Но сейчас российские ракеты наводятся на электростанции в отдельных регионах, чтобы "полностью их уничтожить, потому что восстановить электростанции за короткое время невозможно".

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"Столько же ракет, использованных при атаке зимой [2022-23] годов, сейчас направлено на пять-шесть энергетических объектов в одном регионе. Они пытаются отключить от электроснабжения крупные промышленные регионы и города", — сообщила руководительница отдела коммуникаций "Укрэнерго" Мария Цатурян.

По ее словам, меньшие подстанции – которыми руководит "Укрэнерго" – можно защитить от атак защитными сооружениями. Но "очень тяжело, если не невозможно" охватить большие электростанции, для восстановления которых нужно "несколько месяцев или даже лет".

Для атак по энергетике РФ сейчас использует дорогие высокоточные баллистические ракеты и дешевые дроны

Второе важное отличие от зимы 2022-2023 годов состоит в том, что Россия сейчас также использует дорогие высокоточные баллистические ракеты, заявил глава Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и коммунальных услуг Андрей Герус. Он уточнил, что во время одной недавней атаки на угольную электростанцию враг запустил баллистических ракет на 100 млн долл., тогда как у Украины есть лишь несколько систем ПВО Patriot, способных сбить такие цели.

Как сообщил представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Черняк, Россия до сих пор использует большое количество беспилотников, но как более дешевый способ поразить другие части энергетической системы, такие как трансформаторы.

"Мы ожидали обстрелов в начале зимы, но сейчас мы видим, что они использовали ракеты свежего производства", – сказал Черняк.

По его оценкам, у России достаточно ракет для еще одной или двух больших атак в ближайшие недели.

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По словам Геруса, хотя ущерб считается более постоянным, чем зимой 2022-2023 годов, он более локализован, и его влияние временно смягчается сочетанием большого импорта электроэнергии из ЕС, украинских солнечных электростанций и теплой погоды.

Нардеп рассказал, что после мартовских ударов импорт из ЕС достиг рекордных 18 700 МВт-ч, что эквивалентно двум электростанциям. Напомним, что через несколько месяцев после полномасштабного вторжения Украина подключила свою сеть к соседниим странам Европы – Румынии, Словакии, Венгрии и Польши.

Помочь Украине может распределенная генерация

Герус указал, что помогли также солнечные дни ранней весны. Благодаря нынешней теплой погоде в полдень солнечная энергия обеспечивает 20-25% энергетических потребностей страны.

Более возобновляемая энергия может помочь Украине еще больше в долгосрочной перспективе. Тимченко сообщил, что ветряные и солнечные станции разбросаны, что делает невозможными удары, которые приводят к прекращению производства электроэнергии таким же образом.

"Мы все должны думать о том, что после этой зимы у нас будет еще одна и еще одна. Решение для нас – распределенная генерация", – отметил исполнительный директор ДТЭК.

К слову, как рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко, в Украине есть два традиционных пика, когда увеличивается нагрузка на электросистему – зима и лето. Поэтому летом в некоторых регионах могут быть отключения света.

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