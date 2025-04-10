Россия меняет тактику ударов "Шахедами": что известно о новой угрозе

Массированные атаки "шахедами": оккупанты меняют тактику и используют погодные условия / © t.me/SJTF_Odesa

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Российские оккупанты продолжают наносить удары по Украине с помощью дронов-камикадзе Shahed, меняя тактику атак в соответствии с погодными условиями и оперативными задачами.

Об этом в эфире телемарафона сообщил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Если несколько суток назад количество было меньше, то этой ночью враг применил 145 дронов, из которых 85 были сбиты", — отметил Игнат.

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По словам представителя ВСУ, оккупанты начали комбинировать "Шахеды" с дронами-имитаторами, что затрудняет работу противовоздушной обороны.

Ранее РФ наносила удары по глубокому тылу, а сейчас основная угроза сосредоточена на прифронтовых территориях — Харьковщине, Днепропетровщине, Запорожье.

"Враг использует погодные условия — облачность и плохую видимость — для скрытого запуска дронов", — объяснил Игнат.

Оккупанты атакуют с предельно малых высот, а также применяют дроны на высоте более 2 км, что затрудняет их перехват.

Напомним, ранее мы писали о средстве ВСУ, которое снизило эффективность российских КАБов.