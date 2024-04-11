Россия меняет тактику в море: в ВСУ рассказали ее особенности

Армия Российской Федерации меняет тактику в море. Оккупанты начали применять подлодки для запуска ракет по Украине.

Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Военно-Морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

"Враг, понимая всю опасность выхода из защищенной гавани, насколько это возможно, начал применять именно субмарины. Сейчас в море так же находится "Варшавянка" 636-го проекта, носитель крылатых ракет", — сообщил он.

По его словам, ВСУ наблюдают применение россиянами подлодок уже не впервые.

"Сейчас выясняется его причастность к ночным атакам. В случае подтверждения это будет уже похоже на такой выбор тактики. Что все же они решили действовать именно таким образом", — подчеркнул Плетенчук.

Как сообщалось, второй раз за полгода армия РФ применила подлодку для запуска ракет. Это удалось верифицировать Военно-Морским силам ВСУ. Оккупанты ищут разные способы для запуска крылатых ракет.

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