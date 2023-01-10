Россия местами сократила интенсивность артобстрелов на 75% — CNN

Снижение артиллерийского огня является еще одним доказательством все более слабой позиции России на поле боя.

Россия резко снизила интенсивность артиллерийского огня на фронте по сравнению с максимальным уровнем времен войны, в некоторых местах на 75%.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на "американских и украинских официальных лиц".

У американских и украинских чиновников пока нет четкого или однозначного объяснения. Возможно, Россия ограничивает использование артиллерийских снарядов из-за низких поставок или это может быть частью более широкой переоценки тактики перед предполагаемым украинским наступлением.

"В любом случае, поразительное снижение артиллерийского огня является еще одним доказательством все более слабой позиции России на поле боя почти через год после ее вторжения", – говорится в статье.

В то же время журналисты отметили, что Украина продолжает получать усиленную военную поддержку от своих западных союзников.

Ранее в ВСУ рассказали, что под Соледаром оккупанты используют системы поражения, РСЗО, ствольную артиллерию. Затем при их поддержке идет продвижение малых групп пехоты.

Напомним, военный эксперт Олег Жданов рассказал, куда делись с фронта распиаренные Россией тяжелые огнеметные системы "Солнцепек".