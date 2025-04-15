РФ милитаризует оккупированные территории Украины

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Российские захватчики на оккупированных территориях Украины разрабатывают и производят беспилотники.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Эксперты сослались на отчет Украинской Восточной Правозащитной Группы (EHRG) и Института стратегических исследований и безопасности (ISRS), в которых рассказано, что захватчики используют людей, территорию и ресурсы для расширения разработки, производства и обучения операторов беспилотников.

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«Российский государственный оборонный конгломерат „Ростех“ захватил Луганский авиаремонтный завод и Снежанский машиностроительный завод и производит беспилотники на обоих предприятиях», — говорится в отчете.

Кроме того, Москва использует Корпорацию развития Донбасса, Республиканский центр беспилотных систем имени Владимира Жоги, ООО 3D-Техно, ООО НПО Фронт, ООО НПО Утесов, ГК Алмаз и ИП Григориадиадис (все в оккупированном Донецке) и ОАО «Первомайский механический завод» ии.

Также захватчики на оккупированных территориях обустраивают новые тренировочные полигоны для беспилотников, запуск технологических подготовительных курсов в школах и колледжах для подготовки операторов беспилотников и создание новых научно-исследовательских центров.

В Кремле постоянно отмечают поддержку увеличения возможностей производства российских беспилотников и совершенствование операций беспилотников на поле боя в Украине. Россия стремится интегрировать инфраструктуру оккупированных территорий по увеличению своего военного потенциала.

«Россия также интегрирует украинских детей в свою более широкую экосистему обучения операторов беспилотников и производства беспилотников. Россия ввела обучающие программы по обучению беспилотникам для более 10 000 подростков в средних школах по всей оккупированной Украине. Детей младшего школьного возраста также учат на дронах в школах и внешкольных программах», — говорится в отчете.

Захватчики стимулируют детей к тренировке на беспилотниках путем «геймификации» процесса и проведения соревнований по гонкам беспилотников на оккупированных территориях.

«Усилия России по интеграции украинских детей в программы производства беспилотников и обучение операторов преследуют три основных цели: во-первых, милитаризовать украинских детей, подвергая им гипермилитаризированные идеалы с раннего возраста; во-вторых, подготовить украинских детей к потенциальной будущей службе в российских вооруженных силах; и, в-третьих, поддерживать производство отечественной оборонно-промышленной базы», — резюмируют в ISW.

Ранее сообщалось, что кремлевский диктатор Путин сосредоточен на продолжении войны. Так что российские государственные пропагандисты готовят свою аудиторию к тому, что дипломатия не даст результата.

Мы ранее информировали, что война России против Украины стала не первым случаем российской агрессии при правлении Владимира Путина. Некоторые признаки указывают на то, что Кремль может попытаться открыть новый фронт.