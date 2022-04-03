"Россия – миролюбивая страна": Патриарх Кирилл назвал "подвигом" службу в армии РФ

Патриарх Кирилл активно поддерживает убийства оккупантов в Украине.

Московский Патриарх Кирилл продолжает поддерживать убийства и зверства российских оккупантов в Украине.

Священнослужитель каждый раз придумывает новые оправдания для зверств военных РФ против украинцев.

Так что на этот раз Патриарх Кирилл заявил, что служба в армии России – это "подвиг".

Об этом он заявил после литургии в главном храме вооруженных сил РФ, передает РБК.

"И если в мирное время это можно объяснить какими-либо привилегиями или материальными соображениями, то в военное время служба в вооруженных силах – это настоящий подвиг, а именно такое время мы сейчас переживаем", – подчеркнул патриарх.

Он в очередной раз заявил, что "Россия – миролюбивая страна".

"У нас нет никакого стремления к войне или к тому, чтобы делать что-то, что могло нанести вред другим. Но мы уже так воспитаны всей нашей историей, что любим свою Родину и готовы будем защищать ее так, как только россияне могут защищать свою страну", – заявил он.

Напомним, в Украине требуют запретить Московский патриархат.

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