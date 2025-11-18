- Дата публикации
-
Категория
Война
- Количество просмотров
- 1029
- Время на прочтение
- 1 мин
Россия мобилизовала в свои ряды десятки тысяч украинцев: кто они
Эксперт рассказал, что Россия мобилизовала в свои ряды десятки тысяч украинцев и военнопленных.
С начала полномасштабной войны в ряды армии России было мобилизовано 46 327 граждан Украины с временно оккупированных территорий.
Об этом сообщил бригадный генерал, секретарь Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Дмитрий Усона на пресс-конференции.
По его словам с начала войны до июля 2025 года Россия мобилизовала 46 327 граждан Украины:
Донецкая область — 5 368
Луганская область — 4 650
Запорожская область — 560
Херсонская область — 478
Крым — 35 271 Украина
В Украине в лагерях для военнопленных 16% — граждане Украины, 6% из них — крымчане. Бывших украинских военнослужащих мобилизовали в армию РФ и сформировали два батальона и два отряда при Генштабе ВС РФ.
«Мы знаем о 62 подписанных контрактах, а один из таких военных уже попал в плен к нам», — рассказал он.
Кроме этого, в рамках проекта «Хочу жить» добровольно сдались в плен более 400 военных-граждан РФ.
Напомним, ранее мы писали о том, что при посредничестве партнеров в Турции и Объединенных Арабских Эмиратах состоится возобновление процесса обмена пленными, в результате чего будет возвращено из российского плена 1200 украинцев.