Россия мобилизовала в свои ряды десятки тысяч украинцев: кто они

Солдаты / © Associated Press

С начала полномасштабной войны в ряды армии России было мобилизовано 46 327 граждан Украины с временно оккупированных территорий.

Об этом сообщил бригадный генерал, секретарь Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Дмитрий Усона на пресс-конференции.

По его словам с начала войны до июля 2025 года Россия мобилизовала 46 327 граждан Украины:

Донецкая область — 5 368

Луганская область — 4 650

Запорожская область — 560

Херсонская область — 478

Крым — 35 271 Украина

В Украине в лагерях для военнопленных 16% — граждане Украины, 6% из них — крымчане. Бывших украинских военнослужащих мобилизовали в армию РФ и сформировали два батальона и два отряда при Генштабе ВС РФ.

«Мы знаем о 62 подписанных контрактах, а один из таких военных уже попал в плен к нам», — рассказал он.

Кроме этого, в рамках проекта «Хочу жить» добровольно сдались в плен более 400 военных-граждан РФ.

Напомним, ранее мы писали о том, что при посредничестве партнеров в Турции и Объединенных Арабских Эмиратах состоится возобновление процесса обмена пленными, в результате чего будет возвращено из российского плена 1200 украинцев.