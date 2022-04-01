Россия "мобилизует" украинцев, выходящих через гуманитарные коридоры из зоны боевых действий — МИД

Россия "мобилизует" украинцев, выходящих через гуманитарные коридоры из зоны боевых действий — МИД

Мобилизированных украинцев Россия принудительно отправляет в зону боевых действий без связи с родными.

Россия мобилизует граждан Украины, которые через гуманитарные коридоры выходят из зоны боевых действий.

Об этом сообщает пресс-служба украинского МИД.

МИД выражает протест против насильственной мобилизации украинцев в оккупированном Крыму, ОРДЛО и недавно захваченных территориях Востока и Юга.

Отмечается, что с 2014 года оккупанты уже призвали на службу в вооруженные силы РФ около 34 тысяч жителей Крыма, часть из которых была принудительно вовлечена в военные действия против Украины.

В ОРДЛО Россия приступила к так называемой "общей мобилизации" еще 19 февраля и впоследствии для увеличения количества мобилизованных расширила возрастной ценз, который теперь составляет 18-65 лет.

Мобилизированных украинцев Россия принудительно отправляет в зону боевых действий без связи с родными.

"Особым цинизмом считаем мобилизацию Россией граждан Украины, которые через гуманитарные коридоры выходят из зоны боевых действий", — говорится в сообщении.

МИД отмечает, что такими незаконными действиями кремлевский режим пытается компенсировать беспрецедентные потери, понесенные захватчиками.

Отметим, что российские оккупанты столкнулись с проблемой доукомплектации личного состава. Для усиления они привлекают в свои ряды "вагнеровцев", принудительно мобилизованных из ОРДЛО, военных с оккупированных территорий Грузии.

Напомним, что РФ призывает в армию 134,5 тыс. срочников: они боятся отправки в Украину.

Ранее студенты из ОРДО рассказали о принудительной "мобилизации". Они сообщили о шантаже тюрьмой и игнорировании медкомиссии.

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