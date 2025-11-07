Россия модернизировала КАБы: какие шесть областей теперь под угрозой

оккупанты модернизировали КАБы / © ТСН

Россия увеличила дальность КАБов до 200 километров. Теперь под угрозой шесть областей Украины, ранее считавшихся относительно безопасными: Днепропетровская, Полтавская, Одесская, Николаевская, Харьковская, Запорожская.

Об этом пишет The Telegraph .

Ранее дальность КАБов составляла 80 километров и оккупанты их использовали на линии фронта. Однако сейчас оккупанты модернизировали дальность планировочных бомб.

Заместитель начальника ГУР генерал-майор Вадим Скибицкий пояснил, что модифицированное оружие также оснащено «новыми модулями управления», что повышает его устойчивость к радиоэлектронной борьбе.

Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан объяснил, что таким образом РФ будет пытаться истощить украинскую систему ПВО. Также под угрозой будут те регионы, которые раньше считались безопасными.

«Это охватывает значительную часть Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Запорожской, Николаевской и Одесской областей», — сказал он.

Эксперты отмечают, что Украине невыгодно использовать западное ПВО, чтобы сбивать такое дешевое оружие.

Сергей Кузан отметил, что применение российских КАБов не изменит ситуацию на фронте.

«Мы должны понимать, что модернизация планирующих бомб с реактивными двигателями — это эволюционный, а не революционный шаг в российском арсенале. Это не меняет принципиально характер войны, но создает дополнительные проблемы для украинской обороны, расширяя географию риска и увеличивая нагрузку на и без того перегруженную систему ПВО», — сказал он.

Напомним, россияне массово производят новый тип управляемых модульных планировочных бомб (КМПБ), которые теперь оснащены турбореактивным двигателем. Это значительно увеличило радиус действия боеприпасов до 200 километров.