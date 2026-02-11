Россия модернизировала КАБы: теперь они летят еще дальше - предупреждение "Флеша"

ЧТОБ / © ТСН

Россияне не прекращают попыток усовершенствовать свои средства воздушного нападения. Одной из главных проблем Сил обороны Украины остаются враждебные управляемые авиабомбы (КАБ), которые противник теперь оснащает новейшими системами защиты.

Об этом сообщил советник министра обороны Сергей Флэш Бескрестнов.

По словам специалиста, россияне не только наращивают количество ударов, но и внедряют технические изменения в конструкцию бомб. В частности, враг представил новые модификации боеприпасов типа УМПБ-5, разработанных на базе фугасной авиабомбы ФАБ-500.

Главной особенностью этих обновленных версий стала заявленная стойкость к средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Оккупанты активно продвигают информацию о том, что их новая система защиты позволяет бомбам игнорировать украинские препятствия.

«Ее реальные возможности и эффективность нуждаются в дополнительном изучении», — отметил эксперт.

Что изменилось

Помимо защиты от РЭБ модернизированные боеприпасы получили улучшенные летные характеристики. По данным Бескрестнова, существуют две вариации этих бомб:

С реактивным двигателем: по утверждениям российской стороны, такая версия способна поражать цели на расстоянии до 200 километров .

Без двигателя (планирующая): дальность полета составляет до 150 километров.

Такая дальность позволяет вражеской авиации сбрасывать бомбы, не входя в зону действия большинства украинских систем противовоздушной обороны.

Модернизация КАБов

Несмотря на громкие заявления пропагандистов РФ, Флэш отмечает, что революционно новых технологических решений в конструкции самих боеприпасов немного. Основная ставка делается именно на массовость, дальность и попытки обойти украинский электронный щит.

Напомним, в Украине впервые зафиксировали применение беспилотника типа “Гербера” как носителя FPV-дрона, который мог выполнять как ударные, так и разведывательные задачи.

По словам Флеша, сам FPV-дрон пока не найден, поэтому окончательно определить его назначение невозможно. В то же время, факт использования такой комбинации уже подтвержден.

Бескрестнов отметил, что пока неизвестно, станет ли эта тактика массовой, однако появление подобного формата свидетельствует о поиске врагом новых способов применения беспилотных систем.