Россия модернизирует ракеты, чтобы точнее бить по Украине: эксперт оценил возможности врага

Россия уже месяц не применяет Х-101 и Х-555, так что существует вероятность, что враг накапливает ракеты, что, по словам Коваленко, настораживает.

Россия модернизирует ракеты, которыми бьет по Украине, но есть сомнения в эффективности этого процесса. К примеру, ракета Х-22 сама по себе имеет огромное количество недостатков, это демонстрируют, в частности, многочисленные атаки оккупантов по Украине.

Об этом рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, передает УНИАН.

"Действительно, сейчас можно говорить о модернизации, но здесь есть несколько моментов. Если мы говорим о ракете Х-22, то процесс ее модернизации и попыток модернизации начался еще в конце 1970-х — начале 80-х. То есть это старая версия о модернизации Х-32. Х-22 — ракета сама по себе очень дефективна. У нее огромное количество недостатков. Очень мощная боевая часть. В России на сегодняшний день в применении нет ракет, которые можно было бы сравнить по разрушительной силе с Х-22, конвенционного типа... Поэтому для того, чтобы повысить ее характеристики, они вернулись к концепции Х-32", — отметил Коваленко.

По словам эксперта, концепция ракеты Х-32 заключается в разработке более дальнобойного и точного оружия на базе Х-22. Предполагается, что дальность ее полета будет составлять до тысячи километров. Однако даже базовые характеристики российской ракеты X-22 не соответствуют функционалу, продемонстрированному ударами по Украине. Эксперт отметил, что Х-22 могут отклоняться на два километра, что мы и увидели во время мощного удара по Днепру.

"Поэтому говорить о том, что они смогли довести Х-32 до какого-то современного уровня, у меня есть серьезные сомнения, поскольку сама по себе топливная система не изменена. А дополнения относительно точности — да, хорошо, могут дополнить современными системами наведения. Но с другой стороны, при нынешних условиях аврального производства ракет, даже условно высокоточные ракеты — Х-101, Х-555, "Калибр" – даже они имеют отклонение от цели более 50 метров, а иногда достигают 100-150. То есть говорить о высокоточном оружии сейчас в отношении России даже не приходится. Поэтому да, определенный процесс модернизации они проводят, но насколько он эффективен и действенен — у меня есть серьезные сомнения", — добавил Коваленко.

Обозреватель отметил, что Россия уже месяц не использует ракеты Х-101 и Х-555. Есть вероятность, что враг накапливает ракеты, что, по словам Коваленко, настораживает.

"Те применения ракет, которые, начиная с 18 июля осуществлялись по Одессе, – это были "Ониксы", это были Х-22, это были "Искандер-М" и "Искандер-К". И была крылатая ракета морского базирования "Калибр", которая довольно-таки часто применяется. Но в отличие от остальной номенклатуры, она успешно сбивается. Ну и, конечно же, куда без них, дроны-камикадзе иранского производства Shahed-136. А Х-101/555 так и не было", – подчеркнул обозреватель.

Ранее военная разведка сообщила, что страна-террорист Россия модернизировала ракеты Х-22 и Оникс и возобновила использование комплексов Бал, Бастион.

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