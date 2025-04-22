Россия модернизирует несколько типов ракет / © ТСН.ua

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Россия модернизирует ракеты Х-59, Х-101 и Х-555, повышая их эффективность и угрозу.

Об этом заявил заместитель директора компании по производству РЭБ Анатолий Храпчинский в эфире Новости.LIVE.

Эксперт отметил, что модернизация нескольких типов ракет Россией в сотрудничестве с КНДР создает новые вызовы для международной безопасности.

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«Существенные изменения произошли в крылатых ракетах класса Х-101, Х-555, что позволило им избегать каких-либо внешних препятствий. Россия также модифицировала ракету Х-59 к ракете Х-69, увеличив ее радиус действия», — объяснил Храпчинский.

Ранее сообщалось, что Россия обстреливает Украину только что изготовленными ракетами. «Это новые ракеты, которые прямо с конвейера загружаются на бомбардировщики для совершения атакующих действий. А это свидетельствует о том, что, несмотря на накопление крылатых ракет, враг прибегает к конвейерному использованию таких средств нападения», — пояснил директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.