Россия модернизирует "Шахеды" для прорыва ПВО: ISW о новой стратегии Кремля

Беспилотник «Шахед» / © ТСН.ua

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Недавние масштабные модификации Россией ее дальнобойных беспилотников «Шахед» и дронов-приманок указывают на попытки Москвы адаптироваться к успешным мерам противодействия Украины, которые эффективно отражают вражеские БпЛА-атаки.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики отметили, что ранее российская армия использовала «Шахеды» для перегрузки украинской противовоздушной обороны, чтобы дать возможность ракетам достигать целей. Но последние модификации «Шахедов» свидетельствуют о попытке России снова сделать эти дроны эффективным оружием самим по себе.

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В ISW предполагают, что Россия может сосредоточиться на адаптации «Шахедов», увеличении темпов их производства и запуске дронов во все больших количествах, поскольку они являются относительно дешевыми и могут изготавливаться массово — в отличие от дорогих ракет, которые страна-агрессор способна производить в значительно меньшем количестве.

Отмечается, что Москва изучает уроки того, как эффективно адаптировать свои ракетно-дроновые удары для прорыва мощной системы ПВО и истощения запасов зенитных ракет. Россия перенесет эти наработки в любой будущий конфликт.

Напомним, как сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, в сбитых вражеских дронах и ракетах продолжают находить западные компоненты. Игнат также сообщил об увеличении количества дронов-имитаций, которые выглядят и звучат как «Шахеды», но являются ложными целями. Это серьезная нагрузка для украинской ПВО.

Украинская ПВО не справляется с усилением российских ударов, пишет издание Le Monde. По его информации, у ВСУ закончились ракеты для комплексов SAMP/T. Украина также за полтора года не получила ни одной ракеты для Crotale.

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По мнению аналитиков ISW, усилия России по повышению производства беспилотников, ракет и риторика власти свидетельствует о ее подготовке к затяжной войне против Украины и, возможно, к будущему конфликту с НАТО.