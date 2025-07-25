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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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Россия модифицировала "Шахеды" для сложных полетов: эксперт раскрыл детали

«Шахеды» учатся уклоняться: эксперт Сергей «Флэш» Бескрестнов объяснил, что это значит для нашей ПВО.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Шахеды начали выполнять комплекс сложных маневров

Шахеды начали выполнять комплекс сложных маневров / © ТСН

«Шахеды» начали выполнять комплекс сложных маневров в полете, направленных на снижение эффективности наших зенитных дронов.

Об этом сообщил военный специалист в сфере радиотехнологий, которого называют главным исследователем «Шахедов» Сергей «Флэш» Бескрестнов в Telegram.

Специалист отметил, что враг был готов к ряду контрмер, и это только первые проявления.

О том, что такое произойдет, я писал давно. Противник заранее был готов к ряду контрмер, и это только первые проявления. Ну ничего, будем работать над технологиями против их технологий. Вы же не думали, что противник так легко откажется от своего массового оружия», — резюмировал «Флэш».

Напомним, оккупанты научились уклоняться от зенитных дронов.

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