Россия модифицировала "Шахеды" для сложных полетов: эксперт раскрыл детали

Шахеды начали выполнять комплекс сложных маневров / © ТСН

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«Шахеды» начали выполнять комплекс сложных маневров в полете, направленных на снижение эффективности наших зенитных дронов.

Об этом сообщил военный специалист в сфере радиотехнологий, которого называют главным исследователем «Шахедов» Сергей «Флэш» Бескрестнов в Telegram.

Специалист отметил, что враг был готов к ряду контрмер, и это только первые проявления.

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О том, что такое произойдет, я писал давно. Противник заранее был готов к ряду контрмер, и это только первые проявления. Ну ничего, будем работать над технологиями против их технологий. Вы же не думали, что противник так легко откажется от своего массового оружия», — резюмировал «Флэш».

Напомним, оккупанты научились уклоняться от зенитных дронов.