- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 72
- Время на прочтение
- 1 мин
Россия модифицировала "Шахеды" для сложных полетов: эксперт раскрыл детали
«Шахеды» учатся уклоняться: эксперт Сергей «Флэш» Бескрестнов объяснил, что это значит для нашей ПВО.
«Шахеды» начали выполнять комплекс сложных маневров в полете, направленных на снижение эффективности наших зенитных дронов.
Об этом сообщил военный специалист в сфере радиотехнологий, которого называют главным исследователем «Шахедов» Сергей «Флэш» Бескрестнов в Telegram.
Специалист отметил, что враг был готов к ряду контрмер, и это только первые проявления.
О том, что такое произойдет, я писал давно. Противник заранее был готов к ряду контрмер, и это только первые проявления. Ну ничего, будем работать над технологиями против их технологий. Вы же не думали, что противник так легко откажется от своего массового оружия», — резюмировал «Флэш».
Напомним, оккупанты научились уклоняться от зенитных дронов.