Россия могла атаковать Кривой Рог новой ракетой: что известно о последствиях удара

Спасатели ликвидируют пожар / © Pexels

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В пятницу, 4 июля, Кривой Рог подвергся комбинированной воздушной атаке, во время которой, вероятно, был применен «Гром-1е» — гибрид управляемой бомбы и ракеты.

Об этом сообщил председатель Совета обороны города Александр Вилкул в эфире День.LIVE.

Вилкул рассказал, что сначала враг атаковал несколькими ударными дронами типа «Шахед», два из которых попали в объект гражданской инфраструктуры. Примерно через полчаса произошел повторный удар — из воздушного пространства временно оккупированной части Запорожской области.

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В результате второй волны обстрела ранены по меньшей мере шесть человек, в том числе двое работников ГСЧС, которые работали на месте после первой атаки. В городе пылает масштабный пожар — из-за жары до +50°С на солнце и ветра его сложно потушить. К ликвидации привлечены все имеющиеся ресурсы, включая водовозы горводоканала.

Как сообщило Воздушное командование «Восток», цель, вероятно, выпущенная самолетом Су-34, преодолела более 100 км и попала по Кривому Рогу в 11:38.

«Тип воздушной цели будет установлен, после изучения обломков на месте падения», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что в пятницу, 4 июля, в Кривом Роге Днепропетровской области прогремели взрывы — город атаковали российские беспилотники. После взрывов над городом поднялся столб дыма.

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Напомним, в ночь на 4 июля Россия осуществила одну из самых масштабных комбинированных атак по территории Украины — было выпущено 550 средств воздушного нападения, из которых силы ПВО уничтожили 478. Основной целью врага стал Киев, который подвергся рекордной атаке дронами. В столице зафиксировали многочисленные попадания, пожары и резкий рост уровня загрязнения воздуха