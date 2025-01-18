Россия могла их изготовить уже более двухсот: появились фото "Шахеда" из новой серии "Ъ"

Это уже четвертая серия дронов-камикадзе типа "Шахед", которую используют или использовали российские оккупанты.

Появились первые фото дрона-камикадзе "Шахед" новой серии с маркировкой "Коммерсанта". Это уже не менее четвертая известная серия иранско-российских дронов-камикадзе типа "Шахед".

Об этом сообщает Defense Express.

Во время очередной террористической ракетно-дроновой атаки силами украинской противовоздушной обороны был сбит дрон с новой маркировкой.

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Новая "серия" дронов-камикадзе типа "Шахед" получила обозначение "Ъ", а из нумерации следует, что враг изготовил уже более 200 таких беспилотников.

Стоит напомнить, что серия "Шахедов", которую сейчас активно использует РФ, имеет обозначение "Ы", и по состоянию на конец декабря прошлого года один из дронов имел номер "Ы 11934", что собственно позволило заключить, что в РФ могли выйти на темпы производства до 2000 дронов "Шахед-136" в месяц, а всего за год – около 10 тысяч.

Однако это вероятно при условии, что нумерация соответствует реальному количеству.

Дрон-камикадзе "Шахед" новой серии с маркировкой "Ъ" / Фото: defence-ua.com

В общем, это уже четвертая серия дронов-камикадзе типа "Шахед", которую используют или использовали российские оккупанты, в частности первая имела обозначение "М", затем была "Ы", которая имела ряд модернизаций, и также серия "К", которая уже значительно отличалась от предыдущих и более использовала российские комплектующие.

Напомним, оккупанты начали активнее использовать БпЛА "Молния" из пенопласта и пластиковых труб.

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