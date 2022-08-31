Россия могла получить от Ирана поврежденные беспилотники – генерал-майор запаса СБУ

Недавно издание Washington Post сообщило, что Россия получила от Ирана первую партию ударных беспилотников, которые после обучения будут использоваться в войне против Украины.

Генерал-майор запаса Службы безопасности Украины Виктор Ягун в эфире телеканала FreeДом рассказал, повлияет ли это на ситуацию на поле боя и к чему готовиться.

"Я бы хотел успокоить, потому что все специалисты, которые комментируют эту новость, они сходятся в одном мнении, что Иран находиться под очень сильными санкциями, какие-то уникальные технологии, которые они там имею, это все очень сложное мнение. Можно скопировать сам беспилотник, там часть летательных аппаратов – захваченные западных армий, можно его скопировать, потому что это уровень авиамодельного кружка, но в середине него, технологические составляющие, это очень сложная продукция. Он красиво смотрится, но будет ли он летать в той системе, в которой идет война, в тех противолокационных помехах, насколько у него точная аппаратура наведения, все это вызывает очень много вопросов. Тем более, есть информация от наших партнеров, что часть беспилотников, которые прибыли в Россию, они либо в нерабочем состоянии, либо были повреждены при транспортировке. И поэтому надеется россиянам, что это прям поменяет ход войны, ну я бы не стал", — отметил он.

Ягун подчеркнул, что Россия находится в безвыходной ситуации, поскольку почти не имеет союзников в войне против Украины.

"Видите, они ракеты С-300 из Сирии (поставляют — ред.), беспилотники из Ирана, а ракеты, наверное, из Северной Кореи. Это все, что они могут собрать по всему миру", — резюмировал он.

Напомним, в Белом доме подтвердили, что РФ получила от Ирана дроны для войны в Украине.

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