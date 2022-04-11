Россия могла применить в Мариуполе химическое оружие – полк "Азов"

До этого в пропагандистских СМИ сообщалось о применении химического оружия. Между тем, официальной информации пока нет.

Вечером 11 апреля российские войска могли использовать в блокадном Мариуполе химическое оружие.

Об этом сообщает полк "Азов".

Также читайте Химическая атака зарином: как действовать в случае отравления

"Около часа назад российские оккупационные войска использовали против украинских военных и гражданских лиц в городе Мариуполь отравляющее вещество неизвестного происхождения, которое было сброшено с вражеского БПЛА", — говорится в сообщении полка "Азов".

Отмечается, что у пострадавших наблюдается дыхательная недостаточность, вестибуло-атактический синдром.

Пока официальной информации о возможном применении РФ химического оружия пока нет.

За несколько часов до распыления неизвестного вещества над Мариуполем в пропагандистских СМИ сообщалось о применении химического оружия в городе. Так, один из главарей ДНР Эдуард Басурин прямо говорил о планах использовать химоружие, чтобы наконец взять город под свой контроль.

"Там подземные этажи, поэтому брать этот объект штурмом смысла не имеет. Потому что можно положить большое количество своих солдат, а противник потерь, как таковых, не понесет. Поэтому сейчас нужно разобраться с блокировкой этого завода, найти все выходы и входы – в принципе, это возможно сделать. А после этого уже обратиться, я думаю, к химическим войскам, которые найдут способ, как выкурить кротов из своих нор", – цитируют слова террориста российские медиа.

Читайте также: