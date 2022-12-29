Россия могла специально запустить свои ракеты так, чтобы обломки оказались в Беларуси — Арестович

Украина готова к расследованию этой ситуации, говорит Арестович.
Украинские специалисты не исключают, что российские войска могли специально запустить свои ракеты так, чтобы часть зенитной ракеты якобы упала на территории Беларуси.
Об этом заявил советник Офиса президента Алексей Арестович в программе "Фейгин Live".
"Наше Министерство обороны отреагировало. Они сказали, что если вы (Беларусь – ред.) считаете, что мы сознательно наносили удар по территории Беларуси, тогда давайте создадим международную комиссию из независимых экспертов из независимых стран и проведем соответствующее расследование, и вы убедитесь – мы не стреляем по белорусской территории. Ракета зенитная, понятно, почему она попала и как. В частности, наши специалисты не исключают, что российские войска запустили свои ракеты так, что с необходимостью должна была упасть наша ракета на белорусскую территорию, отражая этот удар", — сказал он.
Арестович отметил, что Украина готова к расследованию этой ситуации.
В Беларуси заявляют о якобы падении ракеты на ее территории
В четверг, 29 декабря, во время крайней массированной атаки РФ ракета якобы упала на территорию Беларуси.
Государственное информационное агентство "Белта", которое считается приближенным к пресс-службе Лукашенко, быстро назвал ракету украинской. В настоящее время на месте уже работают белорусские военные и следователи.
По информации белорусских изданий, ракета была обнаружена в поле в Ивановском районе Брестской области. Пока неизвестно, была ли она сбита, или упала сама.
В Командовании Воздушных сил ВСУ заявили, что вскоре украинская сторона проведет объективный контроль ситуации и последствий очередной атаки РФ и сообщит информацию об этом инциденте.
Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат добавил, что работа противовоздушной обороны так интенсивна, в том числе и сегодня, что такие вещи возможны. "Исключать нельзя. Мы знаем примеры на территории соседних государств – какие-то обломки могут попадать. Но все эти факты – следствие российской агрессии и ракетных атак России", – сказал он.
В то же время, Минобороны Украины считает, что падение ракеты на территории Беларуси во время массированного удара может быть российской провокацией, чтобы втянуть эту страну в войну.
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