- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 994
- Время на прочтение
- 2 мин
Россия могла спрятать в Киеве «глаза» для «Шахедов»: «Флэш» показал, как они могут выглядеть
Для работы потенциального ретранслятора достаточно питания и доступа в Интернет.
Российские Mesh-ретрансляторы, которые могут использоваться для управления «Шахедами» во время ударов по Киеву, могут иметь очень небольшие размеры. Такое оборудование можно разместить даже в частном доме, автомобиле или чемодане.
Об этом рассказал военный эксперт в области связи и радиотехнологий и советник президента Сергей «Флеш» Бескрестнов.
По его словам, речь идет о Mesh-модемах разной мощности — от нескольких ватт до нескольких десятков ватт. Именно на базе подобных устройств, как объясняет эксперт, может быть построен ретранслятор для беспилотников.
«Как видите, к сожалению, размер очень маленький. Можно собирать, например, в частном доме или в машине, или где-то в чемодане», - отметил Бескрестнов.
Для работы такого оборудования, по словам эксперта, необходим только доступ к интернету и питанию. Компактные размеры таких устройств позволяют размещать их в разных местах без необходимости больших стационарных конструкций.
«Флэш» предположил, что в Киеве могут работать вражеские Mesh-ретрансляторы
Ранее Сергей «Флэш» Бескрестнов заявлял, что точные попадания российских дронов в критические элементы киевских мостов могут быть связаны с работой скрытых Mesh-ретрансляторов непосредственно в столице.
По его предположению, таких устройств в Киеве может быть немного – примерно от одного до трех. Они, по словам эксперта, могут кратковременно снабжать канал онлайн-управления «Шахедами» для корректировки ударов.
«Такие ретрансляторы тяжело найти, но искать надо. Пока они есть, закрытие города средствами РЭБ не будет эффективно», — отмечал Бескрестнов.
Он также отмечал, что без стабильного онлайн-управления к моменту удара точно попасть в опору или ванты моста было бы сложно. По его мнению, под угрозой могут оказаться не только мосты, но и размещенные на них средства ПВО.
Напомним, «Флэш» предупредил, что РФ адаптировала реактивные дроны для сноса высоковольтных опор и железных мостов.