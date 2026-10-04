Россия могла спрятать в Киеве «глаза» для «Шахедов»: «Флэш» показал, как они могут выглядеть

Ретрансляторы для «Шахедов»

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Российские Mesh-ретрансляторы, которые могут использоваться для управления «Шахедами» во время ударов по Киеву, могут иметь очень небольшие размеры. Такое оборудование можно разместить даже в частном доме, автомобиле или чемодане.

Об этом рассказал военный эксперт в области связи и радиотехнологий и советник президента Сергей «Флеш» Бескрестнов.

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По его словам, речь идет о Mesh-модемах разной мощности — от нескольких ватт до нескольких десятков ватт. Именно на базе подобных устройств, как объясняет эксперт, может быть построен ретранслятор для беспилотников.

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«Как видите, к сожалению, размер очень маленький. Можно собирать, например, в частном доме или в машине, или где-то в чемодане», - отметил Бескрестнов.

Для работы такого оборудования, по словам эксперта, необходим только доступ к интернету и питанию. Компактные размеры таких устройств позволяют размещать их в разных местах без необходимости больших стационарных конструкций.

«Флэш» предположил, что в Киеве могут работать вражеские Mesh-ретрансляторы

Ранее Сергей «Флэш» Бескрестнов заявлял, что точные попадания российских дронов в критические элементы киевских мостов могут быть связаны с работой скрытых Mesh-ретрансляторов непосредственно в столице.

По его предположению, таких устройств в Киеве может быть немного – примерно от одного до трех. Они, по словам эксперта, могут кратковременно снабжать канал онлайн-управления «Шахедами» для корректировки ударов.

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«Такие ретрансляторы тяжело найти, но искать надо. Пока они есть, закрытие города средствами РЭБ не будет эффективно», — отмечал Бескрестнов.

Он также отмечал, что без стабильного онлайн-управления к моменту удара точно попасть в опору или ванты моста было бы сложно. По его мнению, под угрозой могут оказаться не только мосты, но и размещенные на них средства ПВО.

Напомним, «Флэш» предупредил, что РФ адаптировала реактивные дроны для сноса высоковольтных опор и железных мостов.

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